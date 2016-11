Die wichtigsten Fragen und Antworten: Stabsstelle zieht Zwischenbilanz: 25 neue Flüchtlinge pro Woche

Wie viele Flüchtlinge gibt es in der Stadt Frankfurt?

Aktuell muss Frankfurt für die Unterkunft von 5660 Menschen sorgen: 4600 Flüchtlinge sind vom Land zugewiesen, das heißt, sie sind im Asylverfahren, aber noch nicht anerkannt. 515 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge kommen hinzu, wovon 435 fest in Frankfurt bleiben – viele in Jugendeinrichtungen, 80 werden jedoch an andere Städte verteilt. 545 Flüchtlinge haben bereits ihr Asylverfahren abgeschlossen und dürfen in Deutschland bleiben. Finden sie keine andere Unterkunft, etwa bei Verwandten, muss Frankfurt auch für ihren Wohnraum sorgen.

Wie viele Flüchtlinge kommen neu hinzu?

Jede Woche kommen 25 neue Flüchtlinge hinzu, die Frankfurt vom Land zugewiesen werden. Bleibt dies so, muss Frankfurt im kommenden Jahr 1300 weitere Flüchtlinge unterbringen. Dagegen gibt es bislang kaum Abgänge. Dies könnte allenfalls geschehen, wenn abgelehnte Asylbewerber abgeschoben werden. Im Gegenteil kommen – noch in kleiner Zahl allerdings – Flüchtlinge mit Aufenthaltsstatus aus dem Umland nach Frankfurt, denn noch gibt es in Hessen keine Wohnsitzauflage.

Wo sind die Flüchtlinge denn untergebracht?

Die Flüchtlinge sind in 42 Übergangsunterkünften, acht Notunterkünften, 51 Hotels und 109 meist befristet angemieteten Wohnungen untergebracht. Insgesamt 5460 Plätze stehen zur Verfügung.

Was ist der Unterschied zwischen einer Übergangsunterkunft und einer Notunterkunft?

Eine Notunterkunft weist nur wenig Privatsphäre auf, und es gibt keine Möglichkeit, selbst zu kochen. Zu den Notunterkünften zählen auch die rund 1300 Plätze in Hotels, aber auch Gewerbehallen und Turnhallen.

Wie viele Turnhallen sind noch von Flüchtlingen belegt?

Zwei, in der Paul-Ehrlich-Schule (Höchst) und in der Phillip-Holzmann-Schule (Westend). Zeitweise waren bis zu acht Turnhallen mit Flüchtlingen belegt.

Was tut die Stabsstelle Flüchtlingsmanagement?

Die Stabsstelle mit 24 Mitarbeitern kümmert sich in erster Linie darum, neue Unterkünfte zu entwickeln. Sie wurde am 1. November 2015 eingerichtet, befristet auf zwei Jahre. Ob es bei dieser Befristung bleibt, ist schwer abzuschätzen. Sozialdezernentin Prof. Daniela Birkenfeld (CDU) macht die schnelle Einrichtung einer mit 24 Personen gut ausgestatteten Stabsstelle dafür verantwortlich, dass der Ansturm im vorigen Jahr relativ problemlos bewältigt wurde.

Welche Aufgaben stehen noch an?

Die Stabsstelle unter der Leitung von Horst Dörr ist nach wie vor dafür zuständig, für Wohnraum zu sorgen. Verträge laufen aus, Ersatz muss her, die Turnhallen müssen wieder frei werden. Derzeit plant die Stabsstelle 13 weitere Unterkünfte mit 1900 Plätzen. 65 Unterkünfte mit 4850 Plätzen hat sie bereits geschaffen, acht mit 1500 Plätzen wurden bereits geräumt. Bei 75 Objekten ließ sich keine Flüchtlingsunterkunft realisieren.

Wie schwierig wird es, die Flüchtlinge zu integrieren?

Schwieriger als gedacht. Die Volkshochschule (VHS) teilt die Sprachschüler in verschiedene Kurse ein. Dabei ergab eine stichprobenartige Auswertung von rund 800 Einstufungen folgendes Bild: 25 Prozent der Kursteilnehmer waren nicht alphabetisiert, 16,4 Prozent kannten die lateinische Schrift nicht, 41,7 Prozent lernten nur langsam, und lediglich 16,9 Prozent lernten durchschnittlich schnell. Bei der Arbeitsmarktberatung für Asylbewerber wurden inzwischen 800 Profile erstellt. Einen Bildungsstand, der mindestens dem Hauptschulabschluss entspricht, weisen nur rund 30 Prozent von ihnen auf.