Drogenhilfe: Stadt Frankfurt lässt Rauschgift auf Reinheit untersuchen

Mit einer groß angelegten Untersuchung will das städtische Drogenreferat herausfinden, womit Frankfurter Dealer ihren Stoff strecken. Erste Ergebnisse des bundesweit ersten „Substanzmonitorings“ wurden gestern im Konsumraum Niddastraße vorgestellt. Vor allem bei Heroin gibt es ein Reinheitsproblem.

Dealer mischen Drogen wie Heroin und Kokain vor dem Verkauf häufig mit anderen, günstigeren Substanzen. Das birgt Gesundheitsgefahren für ihre Kunden. Um die Risiken besser einschätzen zu können, setzt Frankfurt auf ein „Substanzmonitoring“. Mehr als 40 000 Euro im Jahr lässt sich die Stadt die groß angelegte Untersuchung kosten.

In den drei Konsumräumen Niddastraße, Drogennotdienst (Elbestraße) und La Strada (Mainzer Landstraße) konnten sich Abhängige bisher daran beteiligen. Sie gaben von August bis Dezember freiwillig 409 Proben ab: Verpackungen, an denen noch etwas Pulver haftete, oder benutzte Spritzenfilter. Mitarbeiter der Drogenhilfeeinrichtungen schickten die Rauschgiftreste dann in ein Labor der Uniklinik Freiburg. Dort wurden sie untersucht.

„In praktisch allen Proben haben wir Begleit- und Streckstoffe gefunden“, sagte Volker Auwärter, Toxikologe am Institut für Rechtsmedizin. Er stellte gestern mit Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) und der Leiterin des Frankfurter Drogenreferats, Regina Ernst, erste Ergebnisse des Monitorings vor.

Besonders beim Heroin wurden die Experten fündig. Im Durchschnitt enthielten die Proben nur neun Prozent des eigentlichen Wirkstoffs. „Das Frankfurter Straßenheroin ist von unterdurchschnittlicher Qualität“, sagte Auwärter. Der europäische Mittelwert liege bei durch die Polizei sichergestelltem Heroin liege bei 25 Prozent, also deutlich über dem Frankfurter Wert.

Bei Kokain, das vor allem in Form von Crack-Steinen eine Rolle spiele, lag die durchschnittliche Reinheit mit 70 Prozent deutlich über dem europäischen Vergleichswert, so Auwärter. Als Streckmittel kam in den untersuchten Kokain-Proben vor allem das Schmerzmittel Phenacetin und das Entwurmungsmittel Levamisol vor. Bei den Heroin-Proben waren es hauptsächlich Coffein und Paracetamol. Neuartige synthetische Drogen spielten als Beimischung bisher keine Rolle. „Das hat uns überrascht, aber wir bleiben wachsam. Denn diese Substanzen können hochgefährlich sein,“ sagte der Wissenschaftler.

Grünen-Stadtrat Majer betonte, dass die Frankfurter Untersuchung die erste Studie dieser Art in ganz Deutschland sei. „Als Gesundheitsdezernent sehe ich es als meine Aufgabe an, Drogenabhängige, die dem Schwarzmarkt ausgeliefert sind, vor gesundheitlichen Risiken zu schützen.“ Über die Ergebnisse des Monitorings würden die Nutzer der Konsumräume informiert. Ein Problem sei allerdings, dass die Daten aus rechtlichen Gründen nur anonymisiert erfasst werden könnten. Abhängige erfahren also nichts über die konkrete Zusammensetzung ihrer Probe, sondern müssen sich mit allgemeinen Erkenntnissen zufrieden geben.

„Damit sind wir an Grenzen gestoßen“, sagte Ronald Schneider, Leiter des Konsumraums Niddastraße. „Die Abhängigen, die sich am Monitoring beteiligten wollten wissen, was in ihren Proben war. Aber wir konnten es ihnen nicht sagen.“

Dies zu ändern ist ein erklärtes Anliegen der Grünen, das sogar in den hessischen Koalitionsvertrag gefunden hat. Mit der CDU hatten sie vereinbart, einen Modellversuch für persönliches „Drug Checking“ zu starten. Konsumenten könnten dann ihre Drogen direkt auf Reinheit testen lassen. „Leider sind die Rechtsgrundlagen dafür noch nicht geklärt“, sagte Stefan Majer. Da eine Gesetzesänderung schwierig sei, strebe er Vereinbarungen mit Staatsanwaltschaft und Gerichten an, um individuelle Reinheitstests straffrei zu ermöglichen.

Auch Birgit Ross, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Römer, sprach sich erneut für das persönliche „Drug Checking“ aus. „Damit könnten nicht nur die Nutzer der Konsumräume angesprochen werden, sondern auch Gelegenheitsnutzer.“ Als zusätzliche Zielgruppe nennt Ross die Partyszene.