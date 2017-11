Heinrich-Seliger-Straße: Stadt gibt Baufirma Schuld an Verzögerung

Seit vergangenen Mai wird die Heinrich-Seliger-Straße in Niederrad rundum erneuert. Fahrbahnbelag, Gehwege, Straßenbeleuchtung sowie Gas- und Stromleitungen – all das wird ausgetauscht. Die Anwohner müssen deshalb mit Einschränkungen leben. Denn fehlende Parkmöglichkeiten und gesperrte Zufahrten sind die negativen Begleiterscheinungen einer solchen Baustelle.

Materialengpässe

Umso ärgerlicher ist es für die Betroffenen, wenn sich die Bauarbeiten länger hinziehen als nötig. Die städtischen Planer hatten ursprünglich vorgesehen, dass die „neue“ Heinrich-Seliger-Straße diesen Herbst fertig wird. Doch daraus wird nichts. „Aufgrund von Material- und Personalengpässen seitens der beauftragten Baufirma wird sich das gesamte Bauvorhaben einschließlich aller Versorgungsarbeiten und deren Koordination verzögern“, antwortete Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) in der jüngsten Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung. Christian Becker (CDU), Ortsvorsteher im Ortsbeirat 5 (Niederrad, Oberrad, Sachsenhausen) und Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, hatte den Magistrat gefragt: „Wann ist mit einem Ende der Sanierungsarbeiten der Heinrich-Seliger-Straße zu rechnen?“ Eigentlich sei vom 1. September die Rede gewesen, doch bedauerlicherweise sei derzeit kein Ende der Sanierungsarbeiten in Sicht, so Becker.

Stadtrat Oesterling machte daraufhin in seiner Antwort deutlich, dass nicht die Stadt, sondern das beauftragte Bauunternehmen Schuld an der Verzögerung sei: Die Baufirma sei mehrfach aufgefordert worden, „für eine ordnungsgemäße Ausstattung der Baustelle zu sorgen“.

Nicht festlegen

Den aktuellen Verlauf der Straßenbauarbeiten gab Oesterling so wieder: Am 10. November sei die Tragschicht eingebracht worden, die Deckschicht werde voraussichtlich am 21. November hergestellt. Außerdem nannte er ein neues Schlussdatum: den 8. Dezember. Dieser Tag sei als „voraussichtlicher Endtermin “ angekündigt. Festlegen lassen möchte sich die Stadt darauf offenbar nicht.

Viele Anwohner sind daher auch nach wie vor skeptisch. Denn sie haben schon zu Beginn der Arbeiten vermutet, dass die Baufirma Mühe haben könnte, Zeitpläne einzuhalten. Damals wurden erstmal Absperrungen aufgestellt, was zu erheblicher Parkplatznot führte. Doch tagelang geschah auf der Baustelle ansonsten kaum etwas, berichteten sie. Einige Anwohner scherten sich deshalb nicht weiter darum und parkten ihr Auto trotz Absperrungen in der Heinrich-Seliger-Straße. dg