Grünes Gewerbegebiet: Stadt investiert kräftig in die Infrastruktur

Seit zwei Jahren propagiert die Stadt das „Nachhaltige Gewerbegebiet Fechenheim-Nord/Seckbach“. Das Pilotprojekt ist zunächst auf fünf Jahre angelegt. Die Stadt investiert 1,3 Millionen Euro, die Bundesregierung fördert das Projekt mit 365 000 Euro. Ein erster sichtbarer Erfolg: Zurzeit gründen 30 Firmen hier die Standortinitiative FFN.

Straßen sanieren

Auf Anregung der Gewerbetreibenden hat die Stadt ein „Industriestraßenprogramm“ aufgelegt, in dem für 75 Millionen Euro die maroden Straßen der Frankfurter Gewerbegebiete saniert werden. „Davon fließen 56 Prozent hierher“, erklärt Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU).

Eine andere Forderung der Unternehmen geht die Wirtschaftsförderung, die das Pilotprojekt verantwortet, an: Bis Ende 2018 verlegt die „Deutsche Glasfaser“ als Investor in allen Straßen neue Kabel für Übertragungsraten bis zu ein Gigabit pro Sekunde, erklärt Oliver Schwebel, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung. Wie wichtig das ist, erklärt Robertus Häßler vom Verlagshaus Zarbock, das in der Orber Straße eine Druckerei betreibt. „Wir haben Außendienstmitarbeiter, die per Laptop auf unser System zugreifen. Unsere Kunden schicken uns sehr große Datenmengen für die Druckaufträge.“

Das wichtigste Thema aber sei, Fachkräfte zu finden, sagt Häßler. „Facharbeiter sind keine Hochverdiener. Um sie hierher zu locken, ist eine gute Infrastruktur wichtig“, ergänzt Jürgen Schiller von Westfalia Eichmann. Gute Straßen samt Radwegen etwa, denn immer mehr Mitarbeiter kämen per Rad, aber auch Möglichkeiten, schnell und preiswert Mittag zu essen. „Früher gab es hier nichts, inzwischen gibt es immerhin die Kantine der Druckerei und jene von Tatkraft in der Gwinnerstraße“, sagt Stella Stilgenbauer“ von Schulz & Souad, die Vorsitzende der Standortinitiative.

Gut finden die Unternehmer die Energieberatung, die die Standortmanager Tobias Löser und Max Weber anbieten. „So erfahren wir, wo wir Energie sparen können. Egal ob es um eine sparsame Pumpe für die Heizung oder das Licht geht“, sagt Matthias Hofmeister von F. Hofmeister Marmor- und Granitwerk GmbH. Stillgenbauer lässt sich für die Sanierung ihres 7000 Quadratmeter großen Firmengebäude beraten, Zorbock hat die Beleuchtung auf LED umgestellt und prüft, wie die Druckerei Wasser sparen kann. „Ökologie und Ökonomie sind keine Gegensätze. Das wird hier mehr als deutlich“, betont Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne).

Effektivere Nutzung

Um das Gewerbegebiet abzusichern, entstehe gerade ein neuer Bebauungsplan für den Seckbacher Teil, sagt Planungsdezernent Mike Josef (SPD). Es gehe darum, Wohnungsbau ebenso auszuschließen wie großflächigen Einzelhandel oder Spielhallen. „Frankfurt ist eine Boomtown. Wir haben mit 680 000 Arbeitsplätzen so viele wie noch nie“, betont Frank. Auch die Gewerbesteuereinnahmen hätten mit 1,8 Milliarden Euro Rekordniveau. „Wir brauchen Flächen für Gewerbe und Industrie. Und wir müssen sie effektiver nutzen.“