Neuausschreibung: Stadt muss bei Ausschreibung für Abschleppdienste nachbessern

Nur besonders dreist abgestellte Fahrzeuge, welche etwa Feuerwehrzufahrten und Rettungswege versperren, lässt das Straßenverkehrsamt Frankfurt derzeit abschleppen, räumt Amtsleiter Rainer Michaelis ein. Jeder Auftrag wird aktuell nur an zwei Firmen aus Hanau und Groß-Gerau vergeben, weswegen die Einsätze dauern. Viel schneller, nämlich meist innerhalb von rund 30 Minuten, erledigten das von 2013 bis November 2017 sechs Abschleppdienste, zusammengeschlossen in einer Arbeitsgemeinschaft (Arge): Safar (Preungesheim), Dentz (Ostend), Noss (Sossenheim), Meyer (Rödelheim), Henrich (Sossenheim) und der Abschleppdienst Offenbach.

„Vertragslose Zeit“

Hintergrund ist ein Zwist um den von der Stadt europaweit ausgeschriebenen Leistungsvertrag. Der Vorläufer war 2013 mit der Arge abgeschlossen worden und endete am 8. November 2017. Die Neuausschreibung war bereits im Juli 2017 erfolgt. Markus Noss und Alfred Meyer, rechtsverbindliche Vertreter der Arge, rügten diese unter anderem als „intransparent“, die Anforderungen als zu „linear“ und „realitätsfremd“. Auch fehlten Details wie Kalkulationsgrundlagen, Kapazitätsauslastungen, Preisanpassungsklauseln und Ablaufpläne. „Das Ganze ist ein anspruchsvolles Ad hoc-Geschäft und nur schlecht planbar“, so Noss. Darum habe man die Arge gegründet. „Bei manchen Großereignissen wie dem Ironman oder dem JP Morgan Lauf mussten wir 30 Abschleppaufträge in 90 Minuten abwickeln. Die neue Ausschreibung spiegelte diese Anforderungen nicht wider.“ Noss wirft der Stadt vor, „seit zwölf Jahren alle vier Jahre dieses Spiel einer vertragslosen Zeit zu spielen“, anstatt die Neuausschreibungen früher auf den Weg zu bringen. Zu Geschäftseinbußen sagt er: „Auf so etwas kann man sich einstellen. Es gibt genug andere Auftraggeber“.

„Nicht ungewöhnlich“

Michaelis nennt aus „vertragsrechtlichen Gründen“ kaum Details und sieht die Kritik gelassen: „Solche Einsprüche sind nichts Ungewöhnliches.“ Auch die jetzt anberaumten Nachbesserungen – in die unter anderem das städtische Justiziariat, die Vergabekommission und andere mehr eingebunden sind – seien ein „ganz normaler Vorgang innerhalb der Verwaltung.“ Allerdings, das räumte er ein, gehe es um viel Geld. Auch darum werde der Vertrag alle vier Jahre nachjustiert.

Michaelis weist auch den Vorwurf zurück, die Ausschreibung sei fehlerhaft formuliert. Vielmehr enthalte sie „neue Modalitäten“. So seien bis 2021 sieben statt wie bisher fünf „Lose“ (Bezirke) geplant, um schnellere Abschleppvorgänge zu erreichen. Das Ziel der europaweiten Ausschreibung sei zudem, als öffentliche Hand durch Konkurrenz für den „Kunden“ (in diesem Fall die Halter abgeschleppter Autos) den günstigsten Preis zu erzielen. Von den Abschleppkosten (im Maximalfall rund 280 Euro plus eine tägliche Stellgebühr) erhalte die Stadt nur bis zu 35 Euro „Knöllchengeld“ und eine Verwaltungsgebühr von rund 60 Euro. „Abschleppen müsste noch viel teurer sein – dann würden die Leute nicht mehr so rücksichtslos parken.“