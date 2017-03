Ferienwohnungen verboten: Stadt schiebt Airbnb und Co. Riegel vor

1300 Ferienwohnungen hat die Stadt Frankfurt verboten und sie wieder in die reguläre Vermietung zurückgeholt. Sie wurden über Portale wie Airbnb angeboten.

Auch weiterhin verfolgt die Stadt Vermieter, die ihre vier Wände als Ferienwohnung anbieten. Denn ohne Genehmigung für eine gewerbliche Nutzung ist das in Frankfurt unzulässig. „Ferienwohnungen sind nur in Sondergebieten erlaubt. Und solche gibt es bei uns nicht“, erklärt Planungsdezernent Mike Josef (SPD). 281 Wohnungen habe die Bauaufsicht im vergangenen Jahr für den regulären Mietmarkt „zurückgeholt“, indem sie die Anbieter mit Nachdruck darauf hinwies, dass die Vermietung im Tages- oder Wochentakt illegal sei. Seit die Stadt die Geschäfte, die meist auf Internetplattformen wie AirBnB abgewickelt werden, ahndet, seien rund 1300 Wohnungen wieder in die reguläre Vermietung zurückgeholt worden. „Angesichts der angespannten Lage ist das viel“, sagt Josef.



Künftig könnte es allerdings schwieriger werden, diese Form der gewerblichen Vermietung zu untersagen. Denn in Berlin wird gerade an einer Baurechtsnovelle gearbeitet, die der Stadt die bisherige Rechtsgrundlage nähme. Kommt die angedachte Regelung, müsste das Land Hessen eine neue Verordnung erlassen, „denn zulassen wollen wir diese Entwicklung weiterhin nicht“, so Josef. ing