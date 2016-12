Quartiersplatz in Bockenheim: Stadt sieht für die Umgestaltung der Leipziger Straße derzeit keine Notwendigkeit

Die Diskussion um die Umgestaltung der Leipziger Straße wird im kommenden Jahr den Ortsbeirat weiter beschäftigen. Er wünscht sich, dass der Abschnitt zwischen der Einmündung Kurfürstenstraße und der Straße Am Weingarten umgestaltet wird, so dass ein Platz entsteht.

Die Möbilierung der Leipziger Straße hat sich seit 30 Jahren auf dem Abschnitt zwischen der Straße Am Weingarten und der Markgrafenstraße kaum verändert. „Wer einen 30 Jahre alten Schrank im Wohnzimmer stehen hat, überlegt auch mal, ob er sich vielleicht einen neuen anschaffen soll“, sagt Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD). Er steht immer noch voll und ganz hinter dem Plan seiner Bockenheimer Genossen, diesen Abschnitt für den Verkehr zu sperren, die Fahrzeuge umzuleiten und eine Fußgängerzone samt Quartiersplatz auszuweisen.

Das hatte der SPD-Fraktionsvorsitzende vorgeschlagen. Seinen Antrag jedoch hatte er in der Dezember-Sitzung des Ortsbeirates 2 (Westend, Bockenheim, Kuhwald) zurückgestellt. Im neuen Jahr tagt das Gremium nämlich im Saalbau in der Schwälmer Straße. „Ich denke, dann haben die Bockenheimer die Gelegenheit, sich dazu zu äußern“, begründete der SPD-Politiker seine Entscheidung.

Kritische Stimmen

Die Bewohner der Wurmbachstraße werden sicher in großer Zahl bei der Sitzung vertreten sein und ihre Sicht schildern. Die Argumente sind bekannt. Nachdem die SPD-Pläne bekannt geworden waren, schlossen sie sich zu einer Initiative zusammen. Ihr Ziel: Verhindern, dass der Verkehr durch die schmale Einbahnstraße rollt. Weil die anderen Fraktionen den Vorschlag mit ähnlichen Argumenten ebenfalls kritisch beurteilen, sind die Chancen aber eher gering, dass das Papier angenommen wird.

Grundsätzlich aber sind sich alle Fraktionen in dem Stadtteilparlament einig, dass die Fläche auf dem Abschnitt zwischen Kurfürstenstraße und Am Weingarten endlich übersichtlicher gestaltet werden solle und die Fläche eine klare Struktur erhalte. Bänke, Glascontainer, Fahrkartenautomaten und Fahrradbügel sollen neu geordnet werden. In einem mehrheitlich verabschiedeten Antrag hatte das Gremium Vorschläge gemacht. Der Magistrat allerdings sieht noch keinen akuten Handlungsbedarf und lehnte die meisten Ideen ab.

Grundsätzlich soll die Fläche, sollte sie denn umgestaltet werden, den städtischen Standards entsprechend umgerüstet werden, schreibt der Magistrat. Die Gehwege werden also mit 40 mal 40 Zentimeter messenden Platten gestaltet, die diagonal verlegt werden. In den Parkbuchten wird Großsteinpflaster verlegt.

Zwischen 5000 und 10 000 Euro würde es kosten, den Fahrkartenautomaten und die Fahrgastinformation sowie die Infokästen von Vereinsring und Ortsbeirat an der U-Bahnstation „Leipziger Straße“ zu versetzen. Den vom Ortsbeirat vorgeschlagenen Standort am Aufzug lehnt der Magistrat ab, weil dadurch die transparente Glaskonstruktion des Aufzuges beeinträchtig würde. Auch die Altglascontainer können nach Ansicht des Magistrats nicht in den Grünstreifen der Rohmerstraße versetzt werden. Dazu müsste das vorhandene Beet verkleinert werden. Außerdem spreche gegen den Standort, dass es nur 80 Meter entfernt bereits einen Altglascontainer gebe. Neue Fahrradbügel könnten aber nur montiert werden, wenn ein anderer Standort für den Altglascontainer gefunden werde.

Sinnvolles Ensemble

Weil die meisten Menschen heutzutage ein Handy besitzen und mobil telefonieren, regte der Ortsbeirat an, die Telefonstele abzumontieren. Dies beabsichtige die Telekom jedoch nicht, teilt der Magistrat mit. Im Übrigen hält er die Stele in der Flucht der Bäume auch optisch nicht als störend. Auch die Drahtbänke und den öffentlichen Bücherschrank will der Magistrat nicht antasten. Der Bücherschrank werde gut angenommen und bilde mit den drei Bänken drumherum ein sinnvolles Ensemble. Grundsätzlich plädiert der Magistrat für einen Ortstermin mit den zu beteiligenden Fachämtern.