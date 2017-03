Mehr Wohnungen denn je: Stadt vermeldet Rekordwert bei den Bauanträgen

Im vergangenen Jahr wurden in der Stadt Frankfurt weniger Bauanträge gestellt, zusammengerechnet wollten die Investoren aber mehr Geld für Neubauten ausgeben als 2015: Auf 1,06 Milliarden Euro summieren sich die Kosten, die sich auf 1828 Bauanträge verteilen. Im Jahr zuvor hatte die städtische Bauaufsicht noch 2162 Anträge genehmigt, die Gesamtinvestitionen dafür waren aber unter der Milliardengrenze geblieben. „Auch daran wird erkennbar, dass uns langsam die Baugrundstücke ausgehen. Die Investoren setzen nach wie vor auf den Wohnungsbau, gehen aber immer häufiger in die Höhe“, erklärt Planungsdezernent Mike Josef (SPD) die Entwicklung und belegt dies mit einer Rekordzahl: Der Bau von 5581 Wohnungen – vom Studentenappartement bis zur Sozialwohnung – wurde im vergangenen Jahr genehmigt. Das sei der höchste Wert seit Jahrzehnten.

Auf knapp der Hälfte der beantragten Baustellen (45 Prozent) werden Wohnungen errichtet. Wobei es sich nicht immer um klassische Neubauvorhaben handelt: 852 neue Bleiben werden entstehen, indem Gewerbeimmobilien umgewandelt werden, nach wie vor ist für diese Projekte Niederrad der dominierende Standort. Neu gebaut wird hingegen am stärksten im Europaviertel und auf dem Riedberg.

Nach Jahren der Flaute hat 2016 auch der Büromarkt angezogen. „Wir beobachten, dass wieder spekulativ gebaut wird, also ohne vorherige Vermietung“, sagte Simone Zapke, Leiterin der Bauaufsicht. Ob die Investoren dabei auf den Brexit und den möglichen Umzug von Londoner Bankern an den Main setzen, könne sie nicht sagen. Der Anstieg jedenfalls ist spürbar: Gut 14 Prozent der Gesamtinvestitionen sollen in Bürogebäude fließen, ein Jahr zuvor lag dieser Anteil nur bei neun Prozent.

Was 2016 genehmigt wurde, ist in der Regel noch Zukunftsmusik. Auf den meisten der geplanten Baustellen wird noch nicht gearbeitet. Andere hingegen sind abgeschlossen: 3466 fertiggestellte Wohnungen vermeldet die Bauaufsicht für das Jahr 2016. Auch das ist ein Rekordwert. Zum Vergleich: 2015 konnten 3212 fertige Quartiere bezogen werden, 2007 – und das war nicht das schlechteste Jahr – lag die Zahl bei 2174.

Zufrieden ist Josef dennoch nicht. Denn nach wie vor wird ein beträchtlicher Teil der Wohnungen im hochpreisigen Sektor als Eigentum verkauft und entfällt ein nicht unerheblicher Anteil auf kleine, teure Appartements. Für den Durchschnittsverdiener wird weiterhin nur wenig Wohnraum geschaffen. Und für diejenigen, die unterdurchschnittlich verdienen, so gut wie keiner: 2015 wurden 883 neue Wohnungen mit städtischem Geld gefördert, davon waren gerademal 88 Einheiten echte Sozialwohnungen (erster Förderweg). „Das ist schlicht zu wenig. Das müssen wir steigern“, forderte Josef. Die Voraussetzungen dafür meint er geschaffen zu haben: Neues wird nur noch unter der Bedingung geschaffen, dass 30 Prozent geförderter und in der Vermietung günstiger Wohnraum entsteht, die Hälfte davon müssen Sozialwohnungen sein. „Wir werden wieder stärker auf die soziale Durchmischung achten“, sagte der Stadtrat. Auch 2017 stellt die Stadt 45 Millionen Euro für Wohnbauförderung zur Verfügung, so viel wie in den vergangenen Jahren.

Um Monostrukturen in Quartieren zu vermeiden, versuche die Bauaufsicht im Genehmigungsverfahren nicht nur Einfluss auf die spätere Miethöhe, sondern auch auf die Wohnungsschnitte zu nehmen. Denn für Investoren mögen Mikro-Appartements rentable Projekte sein, um urbane Quartiere zu schaffen, müssten auch Paare und Familien, jüngere und ältere Menschen dort unterkommen.

Nicht nur um die Investoren kümmert sich die Bauaufsicht, sondern auch darum, dass Baustellen vorschriftsmäßig abgewickelt werden. 3749 Kontrollgänge unternahmen die Mitarbeiter im vergangenen Jahr, 689 größere Regelverstöße wurden geahndet, mehr als 900 000 Euro Bußgeld dafür kassiert. Die gute Nachricht: „Das Thema Baulärm haben wir absolut im Griff. Die Beschwerdelage ist stark rückläufig“, sagte Zapke über ein Problem der vergangenen Jahre.

Selbst für die Amtschefin überraschend niedrig ist die Zahl der Widersprüche, die aus der Nachbarschaft gegen Bauvorhaben eingereicht werden. Sie machen gerademal fünf Prozent der insgesamt 342 Widersprüche aus, die das Amt im vergangenen Jahr bearbeitet hat. „Oft hat es den Anschein, jedes Bauvorhaben werde abgelehnt. Tatsächlich ist die Akzeptanz in der Stadt sehr hoch“, so Zapke.