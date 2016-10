Politik im Römer: Stadtkämmerer Uwe Becker stellt Haushalt für Frankfurt vor

Am heutigen Donnerstag stellte Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU) den Haushalt der Stadt vor. Demnach werden Defizite in dreistelliger Millionenhöhe Frankfurt Jahr für Jahr bis 2020 belasten. Doch die Mittel sind vorhanden.

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Der Haushalt der Stadt Frankfurt für das Jahr 2017 sieht ein Defizit von 184 Millionen Euro vor. Auch in den nächsten Jahren bis 2020 erwartet Kämmerer Uwe Becker (CDU) Fehlbeträge in dreistelliger Millionenhöhe. Gleichwohl können die Defizite bis 2020 mit Rücklagen ausgeglichen werden.Freuen können sich Frankfurts Schüler und Jugendliche. In den städtischen Museen wird ab 2017 der Eintritt für unter 18-Jährige frei sein. Neben dem hohen Investitionsprogramm für die Sanierung der Schulen soll auch die Reinigung der Schulgebäude besser werden. Dafür stehen 4,8 Millionen Euro zur Verfügung. Größter Brocken im Haushalt ist aber dennoch nicht der Etat für Bildung und Integration (730 Millionen Euro), sondern der Sozialetat mit 768,5 Millionen Euro. Insgesamt muss die Stadt ihre Ausgaben um knapp fünf Prozent erhöhen, was auch den 540 neuen Stellen geschuldet ist, mit denen die Stadtverwaltung gestärkt werden soll. Die schwarz-rot-grüne Koalition erachtet dies wegen der steigenden Einwohnerzahlen für notwendig.Der Haushalt hat ein Gesamtvolumen von knapp 3,5 Milliarden Euro. Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU) rechnet dabei für 2017 mit Einnahmen von 1,84 Milliarden Euro aus der Gewerbesteuer. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt aus der wichtigsten kommunalen Steuer Rekordeinnahmen von 1,74 Milliarden Euro erzielt. tre/dpa