Trotz Haushalt mit roten Zahlen vor: Stadtkämmerer sieht Frankfurt finanziell gut aufgestellt

Das Jahr ist schon acht Wochen alt, aber die Stadt hat immer noch keinen gültigen Haushalt. Nach den gesetzlichen Vorschriften hätte sich das Stadtparlament längst mit dem Budget befassen müssen – doch die zähen Koalitionsverhandlungen im vergangenen Jahr führten zu erheblichen Verzögerungen. Deshalb hat Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU) das Zahlenwerk erst gestern ins Parlament eingebracht.

Frankfurts Finanzen Kommentar: Jammern auf höchstem Niveau Jeder Kämmerer des Landes würde wohl liebend gerne mit dem Frankfurter Finanzchef Uwe Becker (CDU) tauschen. Der hat im dritten Jahr in Folge einen Überschuss erwirtschaftet – trotz deutlich steigender Sozialausgaben. Ein Kommentar von Stadt-Redakteuer Günter Murr. clearing

Bereits am Tag zuvor konnte er vermelden, dass das Jahr 2016 nicht wie geplant mit einem Defizit, sondern mit einem Plus von rund 40 Millionen Euro abgeschlossen wurde. Er sieht Frankfurt deshalb finanziell gut aufgestellt, um den weiterhin zu erwartenden Zuzug von Einwohnern, den er als erfreulich bezeichnete, zu bewältigen. „Wichtig ist, dass wir weiterhin auf organisches Wachstum setzen“, sagte er und lobte auch die reibungslose Aufnahme von Flüchtlingen. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer lehnte er ab. „An der Steuerschraube zu drehen schadet dem Standort.“

194 Mio. Euro Defizit

Das sind die wichtigsten Zahlen des Haushalts:

⋅ Es sind rund 3,9 Milliarden Euro Ausgaben geplant, eine Steigerung um sieben Prozent gegenüber dem Haushalt 2016. Allerdings rechnet der Kämmerer nur mit 3,7 Milliarden Einnahmen – trotz der Erwartung, dass die Gewerbesteuer mit 1,84 Milliarden Euro auf einem hohem Niveau verharrt. Unterm Strich steht deshalb ein Defizit von 194 Millionen Euro. Das kann aus Rücklagen ausgeglichen werden. Deshalb wird der Innenminister den Haushalt wohl genehmigen.

⋅ 531 Millionen Euro sind für Investitionen vorgesehen. Der größte Teil davon (156 Millionen Euro) entfällt auf Schulen und Kitas. 45 Millionen Euro sind für den Wohnungsbau reserviert.

⋅ Wegen der hohen Investitionen steigen die Schulden. Sie klettern voraussichtlich auf mehr als 2,2 Milliarden Euro. Vor zwei Jahren waren es nur 1,5 Milliarden Euro.

⋅ Ungefähr jeder dritte Euro wird für Soziales ausgegeben. Laut Becker hat Frankfurt „einen der sozialsten Haushalte in Deutschland“. Der Sozialetat hat ein Volumen von mehr als 1,1 Milliarden Euro, 773 Millionen Euro davon muss die Stadt aus eigenen Steuermitteln finanzieren. Dicht dahinter folgen bereits die Ausgaben für Bildung (746 Millionen Euro). Deutlich niedriger sind die Zuschüsse für den Verkehrsetat (193 Millionen Euro), die Kultur (186 Millionen Euro), Brandschutz und Rettungsdienst (74 Millionen Euro) oder Ordnung und Sicherheit (72 Millionen Euro).

Mehr Personal

⋅ 540 neue Stellen werden in der Stadtverwaltung geschaffen, das ist eine Steigerung um sechs Prozent. „Diese Stellen werden gebraucht“, betonte Personaldezernent Stefan Majer (Grüne). Die Effizienzsteigerung sei an einer Grenze angelangt. Außerdem habe die Stadtverwaltung nicht zu viel Personal, der Anteil der Personalkosten am Gesamtetat sei niedriger als in Stuttgart oder Köln.

„Aber unterm Strich stehen Schulden“ Von der schwarz-rot-grünen Koalition bekam der Haushaltsentwurf des Kämmerers erwartungsgemäß viel Lob. CDU-Fraktionschef Michael zu Löwenstein warnte allerdings vor „Ausgaben, die wünschenswert, clearing

Jetzt werden die Fraktionen über den Haushaltsentwurf beraten und Anträge formulieren. Beschlossen wird der Etat voraussichtlich Anfang Juni. Bis er vom Innenminister genehmigt ist, wird es Sommer. Bis dahin müssen die städtischen Ämter mit vorläufigen Zahlen arbeiten.