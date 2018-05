5 Euro oder 6,50 Euro pro Quadratmeter, je nach Einkommen, beträgt die Monatsmiete für eine klassische Sozialwohnung in Frankfurt. Von solchen Wohnungen gibt es in Frankfurt viel zu wenige. Die Warteliste ist auf 9491 Haushalte angewachsen (Stand Ende 2016). Mit den Förderrichtlinien will jetzt die Stadt privaten Investoren den Bau von geförderten Wohnungen schmackhaft machen.

Sie erhalten für 30 Jahre ein zinslosen Darlehen sowie einen Zuschuss zu den Baukosten von bis zu 900 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Dafür müssen sie sich 30 Jahre lang mit der relativ geringen Miete zufrieden geben.

KOMMENTAR Wohnungen sind kein Gut wie jedes andere. Deshalb ist der Mietwohnungsmarkt auf vielfältige Weise gesetzlich geregelt. Und auch der Wohnungs- und Hausbau wird vom Staat unterstützt. clearing

Sieghard Pawlik (SPD) rechnete vor, wie ein Investor davon profitiert. Wer nur die fünf Euro Monatsmiete pro Quadratmeter nimmt, erhält bei einer 60 Quadratmeter großen Wohnung 54 000 Euro Fördergeld, das zinslose Darlehen obendrauf bewertete Pawlik mit weiteren 10 000 Euro. „Damit kommt Leben in den Sozialwohnungsbau“, ist sich der Stadtverordnete sicher. Dass in Frankfurt bei Bauprojekten 30 Prozent geförderte Wohnungen entstehen müssten, schaffe bei den Bauträgern Klarheit.

„Hehre Ziele“

Elke Tafel-Stein von der FDP-Fraktion wertete den Maßnahmenkatalog anders. Die Programme hätten hehre Ziele, würden aber nicht wirken. Die bisherige Inanspruchnahme sei verhalten. Es sei naiv zu glauben, ein erfolgloses Programm wird erfolgreicher, wenn man es verlängert. Es sei nur für die städtische Wohnungsbaugesellschaft ABG Holding interessant. „Damit fördert die Stadt ihre eigenen Wohnungen“, stellte Tafel-Stein fest. Zudem würden viele Auflagen den Bau verteuern, beispielsweise der Passivhaus-Standard. Die liberale Politikerin kritisierte, dass die Stadt in Oberrad in einem Pilotprojekt den Bau günstiger Wohnen unterstütze, „wo durch die Gitterbalkone der Mohn vom Mohnbrötchen im zweiten Stock unten beim Mieter im Erdgeschoss ankommt“. Gleichzeitig aber beharre die Stadt auf den hohen und teuren Energiestandards. Die gehen auf das Konto der Grünen.

Eine „soziale Frage“

Deren Fraktionschef Manuel Stock verteidigte genau diese Standards. „Passivhaus, Aktivhaus und Aktiv-Plus-Haus bleiben die Regel“, betonte er. Hohe energetische Standards seien sozial, „denn sie dämpfen die Nebenkosten“. Kritik äußerte Stock an der Förderung des Eigenheimbaus durch den Bund. „Das hilft den Großstädten null Komma null.“

Planungsdezernent Mike Josef (SPD) sieht sich mit seinem Programm auf dem richtigen Weg. Das Programm sei mit Wohnungsbaugesellschaften und Investoren überarbeitet worden. Auch die Vorschrift, dass 30 Prozent der Wohnungen geförderte Wohnungen sein müssten, sei kein Problem, da dies andere Großstädte wie München und Hamburg ebenfalls forderten. Josef ist sich sicher, dass das Programm positive Ergebnisse bringen wird.

Auch er kritisierte die hohen energetischen Auflagen und fragte: „Lohnt sich der Aufwand, um die letzten zwei oder drei Prozent Energie zu sparen?“ Er forderte: „Wir müssen Qualität und Bezahlbarkeit zusammenbringen.“

„Eine Mogelpackung“ nannte Manfred Zieran von Ökolinx das neue Programm. Denn von den 30 Prozent geförderten Wohnungen sei nur die Hälfte, also 15 Prozent eine klassische Sozialwohnung.

Um solch ein Appartement beziehen zu können, darf eine vierköpfige Familie rund 35 000 Euro Jahreseinkommen beziehen. Dann zahlt sie fünf Euro pro Quadratmeter im Monat. Erreicht der Verdienst bis zu rund 42 000 Euro, zahlt sie 6,50 Euro.

Albert Kochsiek (CDU) sprach sich dafür aus, das Instrument der Belegrechte stärker zu nutzen. Dabei zahlt die Stadt einem privaten Vermieter einen Ausgleich dafür, dass dieser nur die Sozialmiete von einem von der Stadt vorgeschlagenen Bewerber nimmt. An der 30-Prozent-Regel beim Wohnungsbau sieht Kochsiek dagegen die Gefahr, dass dies die Preise für die frei finanzierten Wohnungen in die Höhe treibe.