Wie viele Politiker sind genug?: Stadtparlament diskutiert über Selbstverkleinerung

Den Titel „größtes Stadtparlament der Republik“ hat Frankfurt verloren. Jahrelang stellte die Mainmetropole mit ihren 93 Stadtverordneten die umfangreichste Kommunalvertretung. Doch 2014 hat der Rat der Stadt Dortmund mit 94 Mitgliedern die Spitzenposition übernommen. Diese Größe liegt auch am Kommunalwahlrecht in Nordrhein-Westfalen, das wie bei der Bundestagswahl Überhang- und Ausgleichsmandate vorsieht.

Bild-Zoom Für den Vergleich der Parlamente wurden die größten deutschen Städte (ohne Stadtstaaten) sowie die Landeshauptstädte Mainz und Wiesbaden herangezogen.

Die gibt es in Hessen nicht. 93 Mitglieder hat die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung, weil es gesetzlich so vorgegeben ist. Allerdings gibt es die Möglichkeit, dass sie sich freiwillig auf 81 Mitglieder verkleinert. Mehrmals haben das schon die Fraktionen von FDP und BFF in den vergangenen Jahren beantragt – immer vergeblich. Jetzt wird sich das Stadtparlament erneut damit befassen, die AfD hat einen Antrag auf Verkleinerung gestellt. Die Fraktion argumentiert zum einen mit Einsparungen im städtischen Haushalt. Es würden unter anderem die Aufwandsentschädigungen von monatlich 1023 Euro für zwölf Parlamentarier entfallen. 81 Stadtverordnete sind nach Ansicht der AfD auch deshalb genug, weil es nicht wenige Mandatsträger gebe, die während einer Wahlperiode so gut wie gar nicht in Erscheinung treten.

Weniger Chancen für Kleine

Ein anderes Argument, das häufig für eine Reduzierung der Zahl der Stadtverordneten ins Feld geführt wird, nennt die AfD nicht. Bei einem kleineren Parlament sinken nämlich die Chancen, mit einem geringen Stimmenanteil ein Mandat zu erringen. Damit würde die Zersplitterung der Stadtverordnetenversammlung sinken. Bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr haben 15 verschiedene Listen ein Mandat errungen.

Die FNP hat mit Hilfe des Internet-Portals wahlauswertung.de berechnet, wie das Stadtparlament auf der Basis des Wahlergebnisses von 2016 aussehen würde, wenn es nur 81 Mitglieder hätte. Statt 15 wären nur noch zwölf Gruppierungen vertreten. Jeweils zwei Stadtverordnete würden CDU und SPD verlieren, deren Fraktionen nur noch 20 Mitglieder hätten. Um ein Mandat schrumpfen würden Grüne (13), AfD (7), Linke (7), FDP (6) und BFF (2). Keine Veränderung ergäbe sich für Ökolinx (2), Piraten (1), Europaliste (1), Die Partei (1) und Die Frankfurter (1). Nicht mehr vertreten wären Graue Panther, Freie Wähler und Liberal-Konservative Reformer (früher Alfa). Die Mehrheit der aktuellen schwarz-rot-grünen Koalition wäre sogar noch größer als heute. Statt 63 Prozent der Mandate würden CDU, SPD und Grüne in einem kleineren Parlament sogar 65 Prozent auf sich vereinen.

Die Erfolgsaussichten des AfD-Antrags, der am 26. Januar auf der Tagesordnung des Parlaments steht, sind allerdings gleich null: Die nötige Zweidrittelmehrheit wird er weit verfehlen. Das liegt nicht nur daran, dass er von der AfD kommt. CDU, SPD und Grüne halten die heutige Größe des Stadtparlaments für genau richtig.

Sorge um die Stadtteile

„Jeder Stadtteil sollte ja halbwegs vertreten sein“, meint CDU-Fraktionschef Michael zu Löwenstein. Das sei schon heute nur schwer zu gewährleisten. Außerdem würde die Belastung für die einzelnen Stadtverordneten steigen, wenn es etwa darum gehe, Termine wahrzunehmen. Für nicht gerechtfertigt hält er den Vorwurf der AfD, einzelne Stadtverordnete würden nicht in Erscheinung treten. „Wer mit dem Finger auf andere zeigt, hat immer auch vier Finger, die auf einen selbst zeigen.“

Grünen-Fraktionschef Manuel Stock sieht ein anderes Problem: „Wenn man die Aufgabe als Stadtverordneter ernst nimmt, ist das ehrenamtlich kaum zu leisten.“ Eine Verkleinerung des Parlaments kann er sich deshalb nur vorstellen, wenn das Stadtverordnetenmandat im Gegenzug wie ein Halbtagsjob bezahlt wird.

FDP-Fraktionschefin Annette Rinn hingegen könnte sich mit einer Verkleinerung des Stadtparlaments anfreunden, auch wenn ihre Fraktion dadurch einen Sitz verlieren würde. „Andere Städte kommen auch mit weniger Parlamentariern aus“, lautet ihr Argument. Übrigens könnte sich die Zahl der Stadtverordneten eines Tages ohne einen Beschluss des Parlaments ändern, und zwar auf 105. Um diese Marke zu erreichen, müsste Frankfurt aber zur Millionenstadt werden. Und bis dahin ist es selbst bei anhaltendem Bevölkerungswachstum noch ein langer Weg.

Kommentar: Qualität, nicht Größe zählt Über die angemessene Größe des Stadtparlaments lässt sich trefflich streiten. Auf der einen Seite würde Frankfurt wohl nicht schlechter regiert, wenn es ein paar Mandatsträger weniger gäbe. clearing