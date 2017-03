Mehr Streifen im Hauptbahnhof:: Stadtpolizei und DB Sicherheit patrouillieren gemeinsam

Vier Männer der Stadtpolizei und vier des Bahn-Sicherheitsdienstes bilden gemeinsame Streifen in der B-Ebene des Hauptbahnhofs. Seit zwei Wochen gibt es diese Streifen. Gestern stellten Frankfurts Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) und Dr. Klaus Vornhusen, der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn AG für Hessen, die gemeinsame Sicherheitsmaßnahme vor.

Viele Verantwortliche

Viele Beteiligte gibt es am und im Hauptbahnhof – für die Sicherheit sind mindestens vier Bereiche zuständig: Bundespolizei, Landespolizei, Stadtpolizei und die Kräfte der DB Sicherheit. Letztere, so Vornhusen, „haben jedoch keine hoheitlichen Zugriffsrechte“. Soll heißen, sie können nicht einmal verlangen, dass ihnen jemand den Personalausweis zeigt. Sollte dies erforderlich sein, müssen sie bislang die Polizei um Hilfe rufen. Dies kostet Zeit und bindet Kräfte.

Bild-Zoom Foto: Bernd Kammerer (Presse- und Wirtschaftsdienst) Wie die B-Ebene nach dem Umbau aussehen könnte, zeigt Klaus Vornhusen (li.) Dezernent Markus Frank.

Deswegen hat Markus Frank sich bereits vor vier Monaten an die Deutsche Bahn gewendet mit dem Vorschlag, gemeinsame Streifen zu bilden. Diese sind nun schon seit etwa zwei Wochen unterwegs, vor allem in der B-Ebene des Hauptbahnhofs. Dies ist Teil der Sicherheitsmaßnahmen im und um den Hauptbahnhof, die seitdem realisiert werden.

Die B-Ebene an dem Verkehrsknotenpunkt geriet im Jahr 2016 in den Fokus der Öffentlichkeit. Diverse Drogendealer und -süchtige, die im Bahnhofsviertel vertrieben wurden, schlagen ihre Ware jetzt in der B-Ebene um und stören die Fahrgäste. In der Folge gab es mehr organisierte Bettler, wildes Urinieren, Taschendiebe und anderes mehr, was Pendlern, Touristen und Einheimischen missfiel.

Ende 2016 kündigte Frank ein 32-Punkte-Programm an, das nach und nach bekannt gegeben und realisiert werde, um die Sicherheit zu erhöhen. Einer der Punkte ist die gemeinsame Streife. „Manchmal“, so Matthias Heinrich, Leiter der Stadtpolizei, „haben wir auch Diensthunde dabei.“

Die Streifen sind nach seinen Angaben von morgens 8 Uhr bis abends 21 Uhr im Hauptbahnhof unterwegs. Zwei Schichten mit jeweils acht Mann bilden die Verstärkung. Wie lange die Stadtpolizei diesen Aufwand durchhält, ohne dass die Sicherheit an anderer Stelle leidet, konnten gestern weder Heinrich noch Frank sagen. Ein Ende der gemeinsamen Streifengänge sei bislang nicht geplant.

Auch Landespolizei aktiv

Eine Gefahr, dass die Drogenszene sich (wieder) ins Bahnhofsviertel zurückzieht und dort Passanten stört und den Einzelhandel beeinträchtigt, sieht Dezernent Frank zumindest nicht. „Im Viertel sind sowohl die Stadtpolizei als auch die Landespolizei stärker präsent.“ Die Szene sei aufgeschreckt. Seit November seien täglich mehr als 100 Kräfte der Landes- und Bundespolizei dort unterwegs.

Bild-Zoom Foto: Boris Roessler (dpa) DB Sicherheit, Stadtpolizei, Hund: Die Streifen in der B-Ebene des Hauptbahnhofs sorgen für mehr Sicherheit.

Insgesamt ist die gemeinsame Bestreifung des Hauptbahnhofs „ohne nach Zuständigkeiten zu fragen“, wie Frank es ausdrückte, nur eine von mehreren Maßnahmen. Gestern wurden auch frisch geputzte Treppenaufgänge präsentiert, wo vor wenigen Wochen noch an die Wände uriniert worden war. Und auch Drogendealer waren nicht zu sehen. Lediglich zwei leere Bierflaschen auf der obersten Treppenstufe erinnerten daran, dass es nicht nur Fahrgäste der Deutschen Bahn sind, die die teils verwinkelten Treppenaufgänge nutzen.

Umbauten geplant

Um alles übersichtlicher zu gestalten, investiert die Deutsche Bahn AG in den kommenden Jahren 135 Millionen Euro in den Umbau der B-Ebene. „Das Bahnhofsviertel wandelt sich – und wir als Bahn werden unseren Teil dazu beitragen“, versprach Vornhusen.