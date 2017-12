Diesen Sommer wussten sich die Bäderbetriebe angesichts der Nilgansplage im Rödelheimer Brentanobad nicht mehr anders zu helfen und bliesen zur Jagd. Tierschützer protestierten, Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) berief einen runden Tisch ein, um über gewaltfreie Wege der Nilgans-Vergrämung zu beratschlagen. Doch nun, fast vier Monate nachdem die ersten Schüsse im Freibad fielen (außerhalb der Öffnungszeiten, versteht sich), ziehen die Bäderbetriebe eine positive Zwischenbilanz.

Keine leichte Entscheidung

Nach „intensiver Beobachtung und sehr geringer Bejagung der Wildgänse im Brentanobad zeigen sich spürbare Erfolge bei der Vergrämung der Wildvögel“, teilte der Geschäftsführer der Bäderbetriebe, Frank Müller, gestern mit. Sein Aufsichtsratschef, CDU-Stadtrat Markus Frank, habe sich zufrieden gezeigt. „Wir haben uns die Entscheidung zur Bejagung nicht leicht gemacht und werten dieses Ergebnis als Erfolg“, sagte Frank laut der Erklärung.

In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der aus Afrika eingewanderten und aggressiv auftretenden Nilgänse im Brentanobad auf über 100 Tiere an. Ihr Kot am Beckenrand und auf der Liegewiese verursachte Ärger und Arbeit. Die Bäderbetriebe beauftragen einen Jäger und Wildtierexperten, der es zunächst mit zahlreichen harmloseren Vergrämungsmethoden probierte – allerdings ohne dauerhaften Erfolg. Nachdem Salmonellen im Nilganskot gefunden wurden und das Frankfurter Gesundheitsamt deshalb eine Gefährdung für Babys und Kleinkinder nicht ausschließen wollte, entschieden Frank und Müller, einzelne Gänse abschießen zu lassen.

Gefährliches Terrain

Nachdem im September sechs Nilgänse geschossen wurden, habe sich die Lage dort sehr entspannt, so Müller. Die Wildvögel hätten sehr schnell gelernt, dass das Freibadgelände „ein gefährliches Terrain für sie ist“. Inzwischen hielten sich nur noch sehr wenige Gänse im Bad auf und diese ergriffen schnell die Flucht, wenn ein Mensch in Sichtweite sei. Auch vor Jagdhunden hätten sie nun wieder Respekt. „Selten fällt noch ein Schuss, der aber nur in den Boden geht, um die Vögel zu vertreiben“, sagt Müller.

In jenen Teilen des Stadtgebiets, die ebenfalls von Nilgänsen bevölkert aber anders als das Brentanobad oder der Zoo jederzeit offen zugänglich sind, wird die Jagd bisher ausgeschlossen. Um dort die Vogelplage in den Griff zu bekommen, will Umweltdezernentin Heilig ein unblutiges „Gänse-Management“ entwickeln.