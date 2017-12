Pilotprojekt gescheitert: „Stadtteilbeauftragte“ haben laut Stadt ihre Ziele verfehlt

Als der Ortsbeirat 10 beim Neujahrsempfang 2013 die „Stadtteilbeauftragten für Integration und Vielfalt“ für die Stadtteile Bonames, Eckenheim, Frankfurter Berg und Preungesheim vorstellte, waren sie die ersten ihrer Art in Frankfurt. Die Ehrenamtlichen sollten das bürgerliche Engagement von Migranten fördern. Oder, wie das Amt für multikulturelle Angelegenheiten (Amka) formulierte: „Personen, Nachbarschaften, Vereine und Institutionen ausfindig machen, die im Stadtteil bereits eine gelungene Integration verkörpern, und diese mit anderen Gruppen zusammenbringen“. Nun stellt die Stadt das Pilotprojekt ein.

Die Idee, dass die Ehrenamtlichen „selbstragende Netzwerke aufbauen und den Zusammenhalt im Sinn einer dezentral wirkenden Integrationsarbeit fördern“, habe sich „erkennbar nicht realisieren lassen“, schreibt das Amka in einer schriftlichen Stellungnahme an den Ortsbeirat. Zeitintensiv und schwierig sei gewesen, die Rolle der Stadtteilbeauftragten, ihre Ziele und Möglichkeiten festzuschreiben. Der Informationsfluss zwischen den Ehrenamtlichen und dem Amt über die Projekte, über Erfolge und Probleme sei gering gewesen.

Hilfe nicht genutzt

In der städtischen Stellungsnahme schwingt auch Kritik an den Stadtteilbeauftragten mit. Sie hätten „bis auf wenige Ausnahmen Angebote und Hilfestellungen des Amtes nicht in Anspruch genommen“. Auch eigens für die Stadtteilarbeit bereitgestellte Gelder seien nicht abgerufen worden. Ortsvorsteher Robert Lange (CDU) hingegen sagt, an den Personen habe es sicherlich nicht gelegen. „Ich hatte das Gefühl, dass das Projekt von Anfang an von einem gewissen Bürokratismus überdeckt wurde.“ Ausführlich sei überlegt worden, wie man Verträge mit den Ehrenamtlichen schließt, wie sie ihre Ausgaben abrechnen, ihren Zeitaufwand dokumentieren oder inwiefern sie sich öffentlich äußern dürfen.

Dass dies lange andauerte, sei unglücklich gewesen und habe die Stadtteilbeauftragten in ihrer Arbeit demotiviert. „So kam Sand ins Getriebe.“ Denn das seien Fragen, mit denen sich Ehrenamtliche weniger beschäftigen wollten: Ihnen sei wichtig gewesen, sich zu vernetzen und Projekte ins Leben zu rufen. Das hätten sie auch gemacht, etwa in Bonames.

Fremde Strukturen

Als Kritik am Amka will Lange diese Einschätzung aber nicht verstehen. „Es gibt Vorgaben, an die sich auch das Amt halten muss.“ Die Idee, bei der Integration auf Ehrenamtliche zu setzen, finde er nach wie vor gut. Alle vier Stadtteilbeauftragte seien Menschen, die schon vorher engen Kontakt zu Migranten hatten. „Uns geht es ja darum, zu vermitteln, wie ehrenamtliche und soziale Arbeit funktioniert.“

In den Herkunftsländern sei das entweder gar nicht oder anders organisiert als in Deutschland. Auch welche Gremien es gibt, etwa den Ortsbeirat, Sozialbezirksvorsteher oder Schiedspersonen, sollten die Stadtteilbeauftragten besser bekanntmachen. Deshalb werde der Ortsbeirat sicherlich ausloten, wie er dieses Ziel künftig angehen könne.