Veranstaltung am 11. September: Stadtteilsonntag ist gefährdet: „Allianz für den freien Sonntag“ will klagen

„Am Sonntag will mein Süßer mit mir shoppen gehen. . .“ Wer sich solche Pläne für den verkaufsoffenen Sonntag am 11. September bereitgelegt hat, könnte enttäuscht werden: Die „Allianz für den freien Sonntag“, in der sich die Gewerkschaft Verdi und katholische Verbände zusammengetan haben, hat angedroht, gegen die Genehmigung der Stadt zum Sonntagsverkauf zu klagen. „Wir prüfen das gerade“, sagte Bernhard Schiederig, bei Verdi zuständig für den Handel.

Bilderstrecke Gute Stimmung beim bunten Stadtteilsonntag in Frankfurt

Bislang ist geplant und genehmigt, dass in sieben Stadtteilen am kommenden Sonntag die Geschäfte öffnen. Auf der unteren Berger Straße, auf dem Sandweg, in Bornheim, im mittleren Nordend, in Sindlingen, Sossenheim und im Dornbusch wollen die Geschäftsleute ihre Läden von 13 bis 18 Uhr aufschließen, sie locken mit Sonderangeboten, Festprogramm und Aktionen wie etwa dem Volkswandertag in Bornheim.

Schiederig ist überzeugt, dass das nicht rechtens ist. „Die Voraussetzungen, die das Bundesverwaltungsgericht gefordert hat, sind nicht erfüllt“, sagte er. Denn es sei rechtlich klar geregelt, dass Sonntagsöffnungen nur anlässlich von großen, Besucher anziehenden Veranstaltungen erlaubt sind. „Aber aus unserer Sicht könnten die in den Stadtteilen geplanten Anlassveranstaltungen kaum ,eigenständig’ bestehen. Sie erscheinen uns ein Alibi zu sein, um dort die Geschäfte trotz der neueren Rechtsprechung öffnen zu können“, so der Vorwurf der „Allianz für den freien Sonntag“.

Kommentar: Allein die Drohung wirkt Die Frage der Gegner ist ja berechtigt, ob wir auch noch am Sonntag zum Einkaufsbummel gehen müssen. Und ob es denn wirklich so viel bringt, wenn sich die Amazon-und-Co-Jünger einmal im Jahr in den Laden gleich um die Ecke verirren. clearing

Im zuständigen Wirtschaftsdezernat und beim Einzelhandelsverband sieht man das naturgemäß anders. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass Verdi die Schwächsten der Schwachen angreift“, sagte Joachim Stoll, Vertreter des Einzelhandelsverbands in Frankfurt. Denn gerade der Stadtteilsonntag sei ja für die Gewerbetreibenden gedacht, die es am schwersten haben, gegen internationale Ladenketten und den Onlinehandel zu bestehen. „Ausgerechnet diesen Tag zu torpedieren, das ist unverschämt“, sagte Stoll. Zumal die Ausnahmegenehmigung, die Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) Ende August verfügt hat, schon etliche Einschränkungen beinhalte.

„Im Frühjahr musste ja schon einmal ein verkaufsoffener Sonntag abgesagt werden. Aber diesmal träfe es die inhabergeführten Geschäfte“, sagte Andrea Brandl, Referentin von Frank. Man habe das Risiko gesehen, dass die Gegner von Sonntagsarbeit Klage gegen die Genehmigung erheben. Auch deshalb sei die Zahl der teilnehmenden Gewerbevereine recht klein. Trotzdem halte das Dezernat diese Form der Wirtschaftsförderung für sinnvoll. „Natürlich geht es nicht um den Umsatz, solche Veranstaltungen sind wichtig für die Wahrnehmung der Geschäfte in den Stadtteilen.“

Franz Steul, Vorsitzender des Gewerbevereins Bornheim Mitte, reagierte gelassen: „Wir warten ab. Vielleicht unterliegt Verdi ja, dann hätten wir uns völlig umsonst aufgeregt.“ Wie die Entscheidung auch ausgeht: Der Volkswandertag und alle anderen geplanten Veranstaltungen rund um den Stadtteilsonntag würden in keinem Falle abgeblasen.

(ing)