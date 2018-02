Überschwemmungen in Frankfurt Als das Main-Wasser bis zum Römer stand

Frankfurt. Der Main tritt immer wieder mal über die Ufer. Doch das, was wir Anfang des Jahres erlebt haben, war im Vergleich zu den Fluten, die in der Vergangenheit Frankfurt heimgesucht haben, nichts. Eine Chronik der Überschwemmungen in Frankfurt. mehr