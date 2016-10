OB-Referent kommissarischer Leiter: Städtisches Presse- und Informationsamt existiert nicht mehr

Es kam so, wie es viele Beobachter vorausgesagt haben: Am vergangenen Freitag hatte Nikolaus Münster, der bisherige Leiter des städtischen Presse- und Informationsamtes (PIA), seinen letzten Arbeitstag. Und schon am Tag nach dem verlängerten Wochenende existiert seine frühere Dienststelle nicht mehr. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat am Dienstag per Verfügung das neue „Amt für Kommunikation und Stadtmarketing“ gegründet, das er bei Münsters Verabschiedung in der vergangenen Wochen angekündigt hatte.

Rund 100 Mitarbeiter

Es wird rund 100 Mitarbeiter haben und fällt damit deutlich größer aus als erwartet. In der neuen Superbehörde gehen nicht nur das PIA, das städtische Protokoll, das Referat für Internationale Angelegenheiten und das Bürgerbüro des Oberbürgermeisters auf. Integriert werden auch die Verwaltungsmitarbeiter, die erst vor drei Jahren aus dem Hauptamt ins damals neu geschaffene Amt des Oberbürgermeisters gewechselt sind. Dieses schrumpft wieder in die Dimensionen des früheren OB-Büros, bleibt zuständig für die politische Arbeit Feldmanns und die Dezernatskoordination.

Kommissarischer Leiter des neuen Amtes wird ein enger Vertrauter Feldmanns: Tarkan Akman, bisher Referent des Oberbürgermeisters und unter anderem zuständig für Internationales und Stadtmarketing. Schon in den vergangenen Wochen war im Römer davon die Rede, dass Feldmann den 46 Jahre alten Sozialdemokraten auf den Amtsleiterposten hieven möchte. Doch der Oberbürgermeister kann nicht nach Gutdünken agieren: Die schwarz-rot-grüne Koalition machte dem Stadtoberhaupt einen Strich durch die Rechnung und beschloss, dass die Stelle auf jeden Fall auszuschreiben sei.

Dazu bleibt genügend Zeit, denn der Amtsleiterposten kann ohnehin erst dann besetzt werden, wenn Nikolaus Münster, der vorzeitig ausgeschieden ist, offiziell in Ruhestand geht. Das wird Mitte nächsten Jahres der Fall sein. So lange führt Akman die Behörde kommissarisch.

Kritik von CDU und Grünen

Wegen der Neuordnung der städtischen Kommunikation war Feldmann in den vergangenen Wochen aus den Reihen von CDU und Grünen zum Teil heftig kritisiert worden. Gerade wegen der Person des kommissarischen Amtsleiters wird befürchtet, dass der Oberbürgermeister die städtische Pressearbeit noch stärker auf sich selbst zuschneidet. Dem Vernehmen nach hat Akman schon bisher darauf geachtet, dass Feldmann im städtischen Presse-Newsletter immer an prominenter Stelle vorkommt.