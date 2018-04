Jugendarbeit: Ständige Geldnot führt zu Ausgrenzung: Was Armut mit Kindern macht

Eine Stadt wie Frankfurt sei zu reich für Kinderarmut, sagte Peter Feldmann im OB-Wahlkampf. Er versprach, den Kampf dagegen weiter zu verstärken. Das sei auch dringend nötig, sagt Ulas Gergin. Der 39-jährige Philosoph, der auch Psychologie und Soziologie studierte, arbeitet seit sechs Jahren mit Kindern und Jugendlichen, erst in Fechenheim und Preungesheim, jetzt im internationalen Jugendcafé in Hausen. Viele seiner Schützlinge seien arm – und dadurch auf verschiedene Arten eingeschränkt.

Zur Verdeutlichung zieht Gergin die fünfstufige Bedürfnispyramide des amerikanischen Psychologen Abraham Maslow heran: An Beispielen aus seinem Alltag zeigt er, was Kindern, deren Eltern auf Sozialleistungen wie Hartz IV angewiesen sind, auf jeder dieser Stufen fehlt – und welche Auswirkungen das auf ihre Zukunft hat.

Grundbedürfnisse: „Ich wollte den Kindern mal was Gutes tun“, sagt Gergin. „Gemeinsam Muffins machen statt Spaghetti oder Pizza.“ Doch seine Schützlinge lehnten ab. „Die hatten den ganzen Tag noch nichts Richtiges gegessen.“ Ein Pausenbrot für die Schule? In vielen Familien undenkbar. „Ich glaube nicht, dass die Eltern faul sind. Oft arbeiten beide, sind schlecht bezahlt, die Miete ist hoch. Die Eltern sind damit beschäftigt, alles zusammenzuhalten. Die Bedürfnisse der Kinder fallen hinten runter“, sagt Gergin.

Vielen, die zu ihm kommen, fehlt zu Hause ein Rückzugsort. „Die müssen auf dem Sofa schlafen, und wenn Besuch da ist, müssen sie warten, bis der weg ist.“ Die Kinder können sich deshalb in der Schule vor Hunger oder Müdigkeit nicht konzentrieren, schreiben schlechtere Noten, ihre Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe sinken.

Sicherheitsbedürfnisse: Hartz IV sei wie ein Stempel, sagt Gergin: Wer einmal drin sei, komme schwer wieder raus. Das begriffen irgendwann auch die Kinder. „Sie bekommen die Sorgen der Eltern mit und machen sich dann selbst Sorgen.“ Oder verlören den Glauben an die Zukunft. „Wenn ich die Jugendlichen frage, was sie mal werden wollen, sagen viele: Ich werde eh hartzen.“ Unbeschwertes Spielen oder Lernen – kaum möglich.

Soziale Bedürfnisse: Es gibt etwas, das arme Kinder auf jeden Fall vermeiden wollen: Dass jemand etwas von ihren Problemen merkt. „Sie stigmatisieren sich nicht selbst.“ Umso schlimmer, wenn Armut sichtbar werde, wie bei der sechsjährigen Franka: 70 Euro hatten die Eltern bekommen, um Hefte und Stifte für ihren ersten Schultag zu kaufen – doch das Geld war weg. „Ich habe ihr dann ein Blatt und einen Kuli gegeben, was sollte ich sonst machen?“, sagt Gergin. Ein guter Start in die Bildungskarriere oder auch in die Klassengemeinschaft sei das nicht.

Viele Hartz-IV-Familien haben auch kein Geld für Vereine. „Schule und offene Jugendarbeit sind die einzigen Orte, wo die Kinder ein Miteinander erleben.“ Jasmin (16) war jeden Tag im Jugendcafé. Nur montags nicht – da musste sie für ihre Geschwister kochen. „Ihr wurde die Rolle der Mama zugeschoben, statt dass sie Kind sein durfte. Damit war sie doppelt diskriminiert“, sagt Gergin. Solche Situationen gäben Kindern früh das Gefühl, dass sie anders sind als andere Kinder. Dass sie nicht richtig zur Gesellschaft gehören.

Individuelle Bedürfnisse: Im vergangenen Jahr wollte Gergin mit seinen Schützlingen T-Shirts mit lustigen Sprüchen bedrucken. Doch die Kinder wollten stattdessen Markennamen wie Gucci und Versace verwenden. „Sie definieren die Würde des Menschen durch das Einkommen der Eltern – und da können sie nicht mithalten.“ Der Eindruck, nicht dazuzugehören, verstärke sich, dazu komme ein Gefühl der Machtlosigkeit: Die Handlungsmöglichkeiten der Kinder seien so eingeschränkt, dass sie nicht lernten, Verantwortung zu übernehmen. „Ich sehe eine große Gefahr, dass sich diese Kinder und Jugendlichen von der Demokratie abwenden, weil sie sagen: Das hat mit uns nichts zu tun“, sagt Gergin. Und tatsächlich zeigt eine aktuelle Untersuchung der Stadt: Je mehr Hartz-IV-Haushalte es in einem Stadtteil gibt, desto geringer die Wahlbeteiligung. In Harheim etwa, wo nur knapp vier Prozent der Haushalte Sozialleistungen bekommen, gingen 2016 rund 57 Prozent der Wahlberechtigten zur Kommunalwahl, in Fechenheim, wo rund 26 Prozent Sozialhilfeempfänger leben, lag die Wahlbeteiligung nur bei etwa 28 Prozent. „Wenn sie wollten, könnten auch arme Kinder die Welt verändern“, sagt Gergin. „Aber das ist ihnen nicht bewusst.“

Selbstverwirklichung: Ilias kam aus Marokko. Der Zehnjährige sprach Spanisch, Hocharabisch, Berberisch und Deutsch. Und war der Meinung, er sei sprachlich eine totale Niete. „Er glaubte das, weil er die deutschen Artikel nicht auseinanderhalten konnte, und die Schule ihm immer wieder vermittelt hatte, dass das ein großes Problem sei“, sagt Gergin. Weil das deutsche Schulsystem sich statt auf die Fähigkeiten der Schüler auf deren Defizite konzentriere. Familien mit geregeltem Einkommen könnten das zum Beispiel mit Nachhilfe ausgleichen. Armen Familien fehle das Geld. „Und weil auch die Eltern den Kindern nicht beibringen können, wie man richtig lernt, haben diese dann keine Chance.“ Der Kreislauf beginnt in der nächsten Generation von Neuem.