Kunsthandel in Sachsenhausen: Start-Up-Gründerin Anna Feldhaus stellt die Galerie-Szene auf den Kopf

In einem Hinterhaus in Alt-Sachsenhausen wird mit Kunst gehandelt – aber auf eine moderne Art und Weise. Anna Feldhaus hat vor drei Jahren ein Start-Up gegründet und stellt damit das klassische Galeriewesen auf den Kopf.

Anna Feldhaus ist laut Visitenkarte „Gallery Managing Director“ und verkauft Kunst. Soweit nichts Ungewöhnliches. Eigentlich ist das für all jene, die Kunst für elitär halten, ein Grund, sofort weiter zu blättern. Dass die 35-jährige Anna Feldhaus aber in Frankfurt ein junges Galeristen-Start-Up aufbaut, macht die Geschichte interessant.

Die Geschichte, die man hier erwartet hätte, hat Feldhaus bereits hinter sich: Als junge Doktorandin wurde sie als „Kunstdirektorin“ in einer kleinen privaten Galerie eingestellt. Motiviert und engagiert wollte sie für frischen Wind sorgen – und wurde prompt von der Geschäftsleitung ausgebremst. Veränderungen? Nein, danke. Feldhaus geriet in nichts weniger als einen Generationenkonflikt, wie wir ihn alle kennen. Auf elitäre Kunst hatte die frisch promovierte Kunsthistorikerin allerdings keine Lust.

Den Vogel gezeigt

Also fing sie an, ihre eigene Geschichte zu schreiben. „Wenn mir während meines Studiums jemand gesagt hätte, dass ich fast direkt nach der Promotion meine eigene Galerie eröffne, hätte ich ihm den Vogel gezeigt“, erzählt die 35-Jährige. Aber die Gedankenflucht, die unzähligen Stunden, während derer sie mit ihren Ideen in der privaten Galerie saß und sich fragte, wie sie es machen würde, wenn es ihr Laden wäre – all das hat zu ihrem Entschluss geführt, die Galerie „Feld + Haus zu gründen.

Küche zum Feiern

Ihre Ziele und Vorstellungen einer modernen Kunstgalerie werden schon im Interieur der Immobilie in Alt-Sachsenhausen deutlich: Es ist der neue „industrial chic“, der hier dominiert. Ein ehemaliges Fabrikgebäude, Parkett auf dem Boden, Säulen in der Mitte des Raumes, eine Couch im Stile der 70er-Jahre. Und eine Küche, in der die rauschenden Vernissagen buchstäblich „gefeiert“ werden. „Wir feiern die Kunst“, sagt Feldhaus explizit. Dafür gibt es keine Reden bei ihren Vernissagen – lieber spricht sie mit den Gästen persönlich.

Dieses Konzept zieht – und das soll es auch – ein jüngeres Publikum an. Feldhaus mag den eigentlichen Hintergrund von Kunst, den es schon in der Bibel gab: Ganz ursprünglich wurden Bilder dafür gemalt, um die Bibelgeschichte denjenigen zu vermitteln, die nicht lesen können. Also ein sehr profaner, ganz und gar unelitärer Kontext. „Menschen, die eine Passion für Kunst entwickeln, müssen nicht unbedingt reich sein“, lautet das Credo von Feldhaus.

Ein echtes Kunstwerk sei eine Bereicherung für jeden Alltag. So kommen auch Gäste zu ihr in die Galerie, die noch nie an einer Vernissage teilgenommen haben. „Ein Gast kam mal auf mich zu und hat mich gefragt, ob wir die Sachen auch verkaufen und wie das funktioniert – da habe ich ihm erklärt, dass er bei mir das Gemälde seiner Wahl kauft und es dann einfach mit Hammer und Nagel bei sich zu Hause aufhängt“, erzählt Feldhaus lachend.

Es geht ihr darum, dass ihren Kunden die Kunst gefällt. Davon, teure Kunst als reines Investment zu betrachten, hält die 35-Jährige absolut nichts. „Es ist wichtig, dass die Arbeit Dir etwas sagt, Kunst ist ja auch gesellschaftskritisch. Das ist auch der Unterschied zwischen einem Kunstwerk und einer Aktie – bei der Kunst hast Du immer noch diesen ideellen Gegenwert.“

Ansprüche an Künstler

Der Preis ist bei Feldhaus sowohl online als auch vor Ort immer gleich – auch das ist einer ihrer Grundphilosophien. „Das Galeriewesen und der Kunstmarkt sind derart intransparent und verlogen“, hat sie festgestellt. Das hänge aber auch damit zusammen, dass zu viel Angebot auf zu viel Nachfrage komme. Deshalb setzt Feldhaus auf eine fundierte Auswahl und stellt besondere Ansprüche an ihre Künstler: Sie will niemanden, der sich auf seiner Kunst ausruht, sondern Menschen, die sich stets weiterentwickeln. So wie sie sich selbst und ihre Galerie, ihr kleines Unternehmen immer weiter entwickelt und deshalb mehr ist als „nur“ Gallery Managing Director.