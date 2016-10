Auf Frankfurts Straßen: Start-Up wirbt mit besonderer Aktion um mehr Toleranz

Um ein Zeichen für mehr Toleranz in Frankfurt zu setzen, hat sich das Start-Up-Unternehmen "mynations" etwas besonderes ausgedacht. Ein kleiner Tipp: Es hat etwas mit Umarmungen zu tun.

Um für mehr Toleranz und Respekt unter den Frankfurtern zu werben, haben sich Lukas Franc und sein Team etwas besonderes einfallen lassen. Mit einem Schild zog der Jungunternehmer durch Frankfurt und bot allen freie Umarmungen an, um ihre Toleranz gegenüber anderen Nationen auszudrücken. Aus den zahlreichen Umarmungen ist ein Video geworden, dass für die Multinationalität der Stadt stehen soll.Franc ist Mitinhaber des Start-Up-Unternehmens "myNations". "

Wir glauben daran, dass jeder Mensch multinational ist. Wessen Urgroßeltern stammen schon aus demselben Land wie man selbst?", sagt Franc. Wenn man wisse, dass man viele unterschiedliche Wurzeln in sich selbst vereint, dann sei man auch viel weltoffener. Das Unternehmen ist ein sogenanntes Social Start-up aus dem Social Impact Lab. Social Start-Ups gehen gesellschaftliche oder soziale Probleme mit unternehmerischen Mitteln an.



"myNations" möchte die Vielfalt, die nach Ansicht von Franc in jedem steckt, mit verschiedenen Textilien verdeutlichen. "Wir ermöglichen es jedem seine eigene Vielfalt zum Ausdruck zu bringen. Aktuell verkaufen wir verschiedene Kleidungsstücke, die grafisch mehrere Länder verbinden

", erzählt der Unternehmer. Für das Video habe er mindestens 150 Frankfurter umarmt. Damit die Stadt ein wenig toleranter wird und ein bisschen mehr Respekt gegenüber seinen Mitmenschen zeigt.(red)