Status Quo treten am Dienstagabend nicht in der Frankfurter Jahrhunderthalle auf. Das Konzert der Rockgruppe ist am Nachmittag kurzfristig abgesagt worden. Wie die Band mitteilt, ist Sänger Francis Rossi krank und kann nicht singen.

Ticketbesitzer sollen in Kürze ausführlich informiert werden.

red