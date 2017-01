Neue Pfarrerin in Bornheim: Stefanie Brauer-Noss: Eine Expertin für Reformen

Die neue Pfarrerin der Evangelischen Gemeinde Bornheim, Stefanie Brauer-Noss, kommt aus dem Ruhrgebiet und weiß die offene Arbeit der hiesigen Landeskirche besonders zu schätzen. Für Reformprozesse in der Kirche ist sie Expertin, die Kinder- und Jugendarbeit liegt ihr besonders am Herzen.

Während Stefanie Brauer-Noss ihre Pfarrwohnung in der Turmstraße 21 bezieht, schaut sie immer mal gerne auf den Turm der Johanniskirche, der „Zwiwwelkerch“, wie sie hier heißt, und auf ihren neuen Stadtteil, den sie seit drei Wochen intensiver erkundet. „Während man hier den Kinderwagen bergauf und bergab schiebt, trifft man Menschen jeder Kultur und Herkunft. Und doch ist Bornheim ein Dorf mitten in der Stadt geblieben“, beschreibt sie den reizvollen Kontrast.

Auch mit dem besonderen Flair und der Geschichte in der Berger Straße, wo der Hohe Brunnen und der Apfelwein Solzer markante Punkte bilden, ist die neue 31-jährige Pfarrerin schon etwas vertraut. Sie möchte den Glauben unter die Leute bringen und weiß dabei auch, dass im „lustigen Dorf“ andere Anbieter wie Sport-, Karnevals- und sonstige Traditionsvereine um die Gunst der Menschen buhlen. „Besonders möchte ich das Angebot an Kinder- und Familiengottesdiensten weiter stärken“, betont sie, die selbst Mutter von drei Kindern ist: Frieda (4) und die Zwillinge Liv und Aaron (1).

Nicht ganz zufällig ist die gebürtige Westfälin aus Witten nach ihrem Studium, ihrer Pfarrtätigkeit und ihrer Promotion in verschiedenen Universitäten und Gemeinden des Ruhrgebiets gerade in Bornheim gelandet, wo eine Pfarrstelle zu besetzen war. „Über den Arbeitskreis Kirche und Sport der EKD konnten wir Kontakte zur Evangelischen Landeskirche von Hessen und Nassau knüpfen, die Pfarrehepaaren mit Familie sehr dabei hilft, geeignete Stellen in derselben Stadt oder Region zu finden“, lobt sie. So ist ihr Mann Peter Noss nun als Pfarrer für den Schwerpunkt Ökumene im Dekanat Wetterau in Friedberg tätig.

Alternative Formen

Auch Brauer-Noss, die gerne reist und gute Kontakte zur Anglikanischen Kirche in England und zur evangelischen Kirche in Kamerun unterhält, sucht in Frankfurt die ökumenische Zusammenarbeit. „In meinem Elternhaus war Gottesdienstbesuch eher zu den hohen Feiertagen und zu Taufe, Konfirmation und Hochzeit üblich“, erinnert sie sich. Eine Tendenz, die sich nach ersten Beobachtungen auch bei vielen der rund 5000 evangelischen Bornheimer Gemeindeglieder abzeichne. Doch daran möchte sie mit alternativen Gottesdienstformen etwas ändern. „Neben dem üblichen Sonntagsgottesdienst sollten wir offen für neue Formen wie Film- oder Theatergottesdienste sein und auch mal auf öffentlichen Plätzen oder in einer Gaststätte feiern.“

Nach dem Abitur studierte Brauer-Noss in Bochum, Berlin und Münster, und zwar zunächst Evangelische Theologie und Physik. Denn Glaube und Naturwissenschaft ist für sie sehr wohl vereinbar, ebenso Schöpfung und Evolution. Später gab sie die Physik zugunsten der Theologie auf. „Gemeindearbeit interessierte mich dann doch mehr als die reine Lehr- und Forschungstätigkeit in der Physik.“

Nach ihrem Vikariat in Hattingen reizte sie aber die wissenschaftliche Arbeit an der Ruhr-Universität Bochum, wo sie bei Professorin Isolde Karle, Inhaberin des Lehrstuhls für praktische Theologie, zum Thema Kirchenreformprozesse in den Landeskirchen promovierte. Zunächst, so lautet ihre Erkenntnis, sind vor allem die Strukturen und das Personalwesen reformierbar, eine inhaltliche Erneuerung in Sachen Verkündigung gestalte sich schwieriger.

Da Stefanie Brauer-Noss und ihr Mann Peter beide Stadtmenschen sind, lag ein Wechsel vom Ruhr- ins Rhein-Main-Gebiet nahe. Allerdings hat die Pfarrerin in Bornheim eine Gemeinde übernommen, die zu den ersten fusionierten Gemeinden in Frankfurt gehörte und die Heilandskirche 2005 sogar zum Abbruch freigeben musste. Solche Prozesse sind ihr durchaus auch aus der Westfälischen Landeskirche bekannt. Es sei völlig natürlich, dass Gemeindeglieder, die eine Kirche verlieren, lange Zeit brauchen, um darüber hinwegzukommen und sich auf neue Gegebenheiten einzustellen.

Teamarbeit

Brauer-Noss setzt auf die lebendige Kommunikation mit den Menschen auch außerhalb der Gotteshäuser, wie sie in ihrer Eingangspredigt am vergangenen Sonntag verdeutlichte. „Im Team werde ich mit Susanne Habermann und Matthias Weber den Prozess für eine kinder- und familienfreundliche Gemeinde weiter voranbringen können“, ist sie zuversichtlich. Apropos: Eine Familienmitgliedschaft in der Turngemeinde Bornheim ist auch schon anvisiert.