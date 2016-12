Klima in Hessen: Steigende Temperaturen: Frankfurt stellt sich ein

Wohnungsnot und steigende Temperaturen: Wie stellt sich die Großstadt Frankfurt auf den Klimawandel ein? Nach einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes werden die Temperaturen bis 2050 kräftig steigen. So könnte beispielsweise die 25 Grad-Marke dann an bis zu 72 Tagen pro Jahr überschritten werden. Zum Vergleich: Zwischen 1971 bis 2000 gab es durchschnittlich nur je 46 Tage solcher Tage pro Jahr. Zugleich werden mehr Grünflächen bebaut, weil dringend mehr Wohnungen in der stetig wachsenden Hessenmetropole gebraucht werden. Wie kann die Stadt vorbeugen? Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) stellt heute den neuen Klimaatlas der Stadt vor.

(dpa)