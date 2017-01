Mandat auch nach Parteiaustritt: Steinbach kein Einzelfall: Wie Abtrünnige im Römer an ihrem Stuhl kleben

Er heißt Norbert Wett, stammt aus Kassel, ist 51 Jahre alt und würde für die seit Sonntag parteilose Erika Steinbach in den Bundestag nachrücken. Wenn, ja wenn denn Steinbach ihr Mandat aufgeben würde, was die 73-Jährige entschieden ablehnt. Sie fühle sich ihren Wählern verpflichtet, argumentiert Steinbach.

Appell ans Ehrgefühl

Auch altgediente Fahrensmänner im Römer wie die Fraktionsvorsitzenden von CDU und Grünen, Michael Prinz zu Löwenstein und Manuel Stock, können sich nicht erinnern, dass jemals ein Seitenwechsler auf sein Mandat verzichtet hätte. Gleichwohl appelliert Löwenstein an die ehemalige Parteifreundin, auf ihr Mandat zu verzichten. „Von der inneren Grundhaltung her würde ich meinen, dass sie sich ihrem Anspruch gemäß mit etwas Ehrgefühl dafür entscheiden müsste“, sagte Löwenstein. „Frau Steinbach weiß genau, dass niemand je einen Wahlkreis gewonnen hat, ohne von einer Partei unterstützt worden zu sein.“

In der jüngeren Vergangenheit ist auch im Stadtparlament kein Fall bekannt, wo ein gewählter Stadtverordneter nach dem Parteiaustritt sein Mandat niedergelegt hat. Entweder wurden die Abweichler fraktionslos oder sie schlossen sich einer anderen Partei an.

Viele Wechselspiele

Nikolaus Athanassiadis trat am 12. Oktober 2000 aus der FDP-Fraktion aus und war bis zu seinem Ausscheiden fraktionsloses Mitglied im Stadtparlament.

Silke Seitz schied am 4. April 2008 aus der SPD-Fraktion aus und trat nach vorübergehender Fraktionslosigkeit Ende Juli 2008 in die Fraktion der Linken ein. Schneller ging der Parteiwechsel bei Elke Tafel-Stein: Sie wechselte am 14. November 2008 von der SPD- in die FDP-Fraktion. Bei der SPD war sie dereinst stellvertretende Unterbezirksvorsitzende. Bei den Liberalen im Römer ist sie amtierende planungspolitische Sprecherin. Wolff Holtz trat am 3. März 2010 aus der CDU-Fraktion und blieb bis Ende der Regierungsperiode fraktionslos. Rund drei Wochen später verließ auch Patrick Schenk die CDU-Fraktion. Nach einer Karenzzeit schloss er sich im August 2010 den Bürgern für Frankfurt (BFF) an, deren Fraktionsvorsitzender er heute ist. Der dritte Fraktionswechsel 2010 ist auf Gisela Becker zurückzuführen. Sie wechselte im Juni von der FAG-Fraktion zur Linken.

Im Mai 2012 verließ Bernhard Ochs die SPD-Fraktion. Im September gründete er mit dem aus der FDP-Fraktion ausgetretenen Rainer Rahn und Eberhard Römer die Römer-Fraktion, die im Dezember wieder zerbricht. Rahns erstes Mandat als Stadtverordneter erwarb er im Namen der Flughafenausbaugegner. Das politische Chamäleon ist heute Fraktionschef der AfD.

Martin Kliehm verließ 2014 die „Elf-Piraten-Fraktion“ und strebte zur Linken. Schon vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Bedeutungslosigkeit der NPD feststellt, verließ Jörg Krebs die Partei und blieb bis Ende der Legislaturperiode 2016 parteilos.

Erika Steinbach wird sich nach 26 Jahren im deutschen Bundestag noch mehrere Monate an ihren monatlichen Diäten von monatlich 9327,21 Euro erfreuen. Norbert Wett erhält bei der Bundeswahl am 24. September eine Chance, doch noch Abgeordneter zu werden. Er ist CDU-Direktkandidat im Bundestagswahlkreis 168.