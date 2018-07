Portier: Stets zu Diensten – Mein Tag im Grandhotel

Die Ärmel sind etwas zu kurz, aber ansonsten passt die Uniform tadellos. Auf dem Oberarm prangt das stolze, wappenartige Logo des Luxushotels. Die Metallknöpfe funkeln in der Morgensonne. Gäste des Hessischen Hofs werden heute ausnahmsweise von zwei Portiers begrüßt. Der eine heißt Sadiq Rajabe und ist Vollprofi, der andere gibt sich alle Mühe, so zu wirken: Ich bin als Hilfskraft für einen Tag mit dabei.

Wir stehen am schwarzen Pult neben dem roten Teppich und besprechen, was heute noch zu tun ist. Rajabe zeigt mir die Liste, auf der er schon einige Punkte abgehakt hat. „Frühdienst Hausdiener“ steht darüber. „Obstschale auffrischen“, „Vorbestellte Taxen ordern“, „Aschenbecher vor der Tür kontrollieren“, das hat er schon alles erledigt. Nun steht der Rundgang ums Haus und durch die Tiefgarage an.

Bild-Zoom Foto: Michael Faust „Unsere Gäste wollen verwöhnt werden“: Gepäckservice bis aufs Zimmer.

Wir gehen an der seitlich geparkten Hotellimousine vorbei. Mein Chef zeigt mir den schwarzen Mercedes, mit dem er Gäste vom Flughafen abholt, zu Geschäftsterminen oder in die Oper bringt. In die Seitenfächer der beiden hinteren Türen hat er bereits je eine Flasche Mineralwasser gelegt, in die Taschen hinter den Vordersitzen zwei aktuelle Tageszeitungen, eine englischsprachige und eine deutsche. Auch das stand auf dem Frühdienst-Zettel.

Direktor trägt die Koffer

Im Hof sammeln wir im Vorrübergehen ein paar Blätter Laub auf. „Wir müssen immer aufmerksam sein“, erklärt Rajabe. In der hoteleigenen Tiefgarage sehen wir nach, wie viele Parkplätze noch frei sind. Auch hier unten ist Sauberkeit wichtig. Ein Kontrollblick in die an der Wand hängenden Mülleimer muss sein.

Hintereingänge, Treppen, Aufzüge: Auf dem Weg durch den 1952 erbauten Hotelkomplex verliere ich schnell die Orientierung. Von der Präsidentensuite in der achten Etage über den Spa- und Fitnessbereich mit Panoramablick durch die Hotelküche am Festsaal vorbei: Plötzlich stehen wir im Foyer. An der Theke wartet Hoteldirektor Eduard Singer auf uns.

„Wo waren Sie denn? Eben ist ein amerikanisches Ehepaar mit sechzehn Koffern angereist. Die musste ich tragen“, sagt er. Für den Chef eines Fünf-Sterne-Superior-Hauses ist das eine eher ungewöhnliche Aufgabe. Doch noch ungewöhnlicher wäre es, wenn die Gäste ihr Gepäck selbst schleppen müssten. „Wer zu uns kommt, möchte verwöhnt werden“, sagt Singer. Da packt er eben auch selbst mit an.

Bevor die nächsten Hotelgäste anreisen, erklärt mir der Direktor, worauf es beim ersten Kontakt ankommt. „Öffnen Sie die Autotür, begrüßen Sie die Gäste mit ,Herzlich Willkommen im Grandhotel Hessischer Hof’ und wenn Sie die Namen kennen, mit persönlicher Anrede. Sie können auch gerne noch etwas Persönliches hinzufügen, aber bitte vermeiden Sie Floskeln“, sagt Singer.

„Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise“, sei so ein Standardsatz, den er nicht mehr hören könne. „Unsere Gäste aus den USA, die eben angekommen sind, haben einen Acht-Stunden-Flug hinter sich. Das war bestimmt nicht angenehm.“

Ich nicke und überlege fieberhaft, mit welchen persönlichen Worten ich die amerikanischen Gäste hätte begrüßen können. Mir fällt ein: „Herzlich Willkommen im Grand Hotel Hessischer Hof. Sie hatten sicher eine anstrengende Anreise. An unserer Rezeption erwartet Sie eine erfrischende Obstschale.“ Aber ich behalte diese Idee lieber erstmal für mich.

Sadiq Rajabe und ich beziehen wieder unseren Posten am Pult neben dem Haupteingang. Es ist warm geworden, aber ich verspüre dennoch den Drang, etwas zu tun. Daher freue ich mich über ein paar Blätter, die der Wind zu uns geweht hat. „Soll ich den Teppich kehren?“ Der richtige Portier spurtet sofort los, um einen Besen zu holen. Ob er dies eher aus Höflichkeit tut oder weil mein Kehreinsatz tatsächlich notwendig ist, weiß ich nicht. Denn er behandelt seinen Hilfsportier genauso zuvorkommend wie seine vornehmen Gäste.

An einem gediegenen Schreibtisch neben der Rezeption sitzt Matthias Eißner. An seinem Revers prangen gekreuzte goldene Schlüssel. Sie sind das Zeichen der „Clefs D’Or“, einer renommierten Berufsvereinigung von Concierges in Luxushotels. Eißners Aufgabe ist es, den Gästen jeden Wunsch zu erfüllen. Im besten Fall noch bevor sie ihn ausgesprochen haben.

„Früher war die Gästebetreuung auch Aufgabe des Portiers, dann haben sich zwei Berufe daraus entwickelt“, erklärt Eißner. Der Concierge bekommt leuchtende Augen, wenn er von seiner Arbeit erzählt. Wie er noch einen Tisch im Spitzenrestaurant ergattert, das eigentlich längst ausgebucht ist. Wie er einmal die hauseigene Pâtisserie Verlobungsringe in eine Torte backen ließ und die Gäste so begeistert waren, dass sie an ihrem Hochzeitstag jedes Jahr wiederkommen. Wie er einem bekannten Popsänger das neuste iPhone kurz vor Ladenschluss besorgte.

Vermutlich würde es Eißner auch als sportliche Herausforderung begreifen, wenn ihn ein Gast darum bittet, einen rosafarbenen Elefanten vor das Hotel zu platzieren. Ich stelle mir vor, wie er Zirkusse und Zoos abtelefoniert und sich dann über tierfreundliche Farbe informiert. Sich um den Elefanten zu kümmern, wenn er dann da ist. Das wäre vermutlich unsere Aufgabe. Ein zusätzlicher Punkt auf dem Frühdienst-Zettel für den Hausdiener: „Elefant füttern, Kot wegkehren“ oder so ähnlich.

Während ich weiter über die Auseinanderentwicklung der beiden Berufe nachdenke und mich frage, ob ich nicht eher eine Karriere als Concierge denn als Hausdiener anstreben sollte, wird es ernst. Ein Taxi fährt vor. Ich eile die Eingangstreppe herunter, komme gerade noch rechtzeitig, um die Autotür zu öffnen. „Herzlich Willkommen im Grandhotel Hessischer Hof“, sage ich etwas aufgeregt. Den persönlichen Satz mit der Obstschale verkneife ich mir lieber. Stattdessen frage ich, was man mir vorhin auch noch beigebracht hat: „Darf ich Ihnen die Tasche abnehmen? Haben Sie noch Gepäck im Kofferraum?“

Mit persönlicher Note

Der Gast ist ein groß gewachsener Geschäftsmann. Seine rechte Hand ist in einen Verband eingewickelt. Deshalb nimmt er mein Hilfsangebot gerne an. Ich begleite ihn die Treppen nach oben bis zur Rezeption. Das hätte ich eigentlich ankündigen sollen, am besten mit einer persönlichen Note versehen: „An der Rezeption erwartet Sie Herr ...“. Aber vor lauter Aufregung habe ich den Namen des Rezeptionisten vergessen. Also trage ich schweigend die schwarze Ledertasche.

Sein Zimmer ist noch nicht fertig, deshalb kommt die Tasche in den Gepäckraum im Untergeschoss. Portier Rajabe zeigt mir den Weg und erklärt mir das Nummernzettelsystem, das sicherstellen soll, dass kein Gepäckstück verloren geht. Im Gepäckraum entdecke ich einen Zylinder. „Darf ich den aufsetzen?“, frage ich begeistert. Ich darf, doch er ist leider zu klein oder mein Kopf ist zu groß, wie man es eben sieht.

In dem Regal an der Wand steht eine Kiste mit Schuhputzzeug. „Das machen wir nachts, in der Spätschicht“, sagt Rajabe. Die Gäste des Grandhotels können abends ihre Schuhe rausstellen, am nächsten Morgen stehen sie blankpoliert wieder vor der Tür.

Das Mobiltelefon klingelt. Zimmer 303 braucht ein zusätzliches Bett. Wir steigen in den Aufzug und klappern Etage für Etage die Abstellkammern ab. Doch nirgendwo ist eines dieser Extrabetten zu finden. Es sind gerade Bauarbeiter im Haus. Das gesamte Westgebäude wird renoviert, was die Sache für uns wesentlich komplizierter macht. Denn dort finden wir schließlich ein tragbares Bett, aber die Baustelle versperrt uns den direkten Weg zu Zimmer 303.

Hotelplan im Kopf

Es folgt eine Odyssee durch mehrere Aufzüge, Tiefgarage, Raucherecke und Hotelküche. Das Bett ist nicht ganz leicht und vor allem ziemlich sperrig. Wir kommen ins Schwitzen. Den Handwerkern blockieren wir den Weg. Die Tür, durch die wir eigentlich wollten, ist zu eng. Sadiq Rajabe lässt seinen Kopf gegen das gepolsterte Bett sinken und denkt nach. Er muss einen 3D-Plan des gesamten Hotels im Kopf haben. Den geht er jetzt durch. Er wirkt etwas angespannt, entschuldigt sich mehrmals bei mir. „Kein Problem. Ich bin hier, um mit anzupacken“, sage ich.

Dann fällt ihm ein anderer Weg ein. Diesmal klappt es. Wir sind mit dem Bett im richtigen Gebäudeteil und im richtigen Stockwerk. An Zimmer 303 klopfen und klingeln wir, warten gut zehn Sekunden, klopfen erneut und rufen „Hausdiener“, bevor wir es betreten. Wir stellen das Bett ab. Den Rest erledigen die Zimmermädchen.

Eines weiß ich jetzt: Als Portier im Grandhotel ist man ständig auf Achse. Ein abwechslungsreicher, aber anstrengender Job. Es gibt weitaus mehr zu tun, als in glitzernder Uniform am roten Teppich zu stehen.