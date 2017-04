Die Woche im Römer: Steuersätze und Schilder: Weniger ist oft mehr

Zum Glück hat er selbst an das Jubiläum erinnert und Bilanz gezogen. Immerhin ist Becker jetzt der Kämmerer mit der drittlängsten Amtszeit der Nachkriegszeit. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der 47-Jährige zumindest den legendären Ernst Gerhardt übertrifft, der gut elf Jahre für die Stadtfinanzen verantwortlich war. Denn das größte Risiko, vor der nächsten Kommunalwahl aus dem Amt zu scheiden, hat Becker selbst beseitigt: Er verzichtet auf eine Kandidatur bei der OB-Wahl 2018.

Bild-Zoom Foto: Jürgen Janson 260 Verkehrszeichen werden in Schwanheim abgebaut: Manch ein Bürger ist jetzt völlig orientierungslos.

Insgesamt 20 000 Seiten umfassen die acht Haushaltspläne, die unter Becker aufgestellt wurden. „Eine Stadtchronik der besonderen Art“, findet der Kämmerer. Wir würden die Bände eher in eine andere literarische Kategorie einordnen: in die des Märchens. Denn die Zahlen haben mit der Realität oft wenig zu tun. Jahrelang standen zum Beispiel hohe Summen für Schulbau oder Verkehrsprojekte bereit, die dann aber nicht ausgegeben wurden. Und da Märchen immer gut ausgehen, sind zumindest in den vergangenen drei Jahren die Horrorszenarien von Defiziten in dreistelliger Millionenhöhe nicht eingetreten. Stattdessen wurde ein Überschuss erzielt. Grund dafür sind vor allem die üppigen Steuereinnahmen.Die könnten noch höher sein, hätte das Land nicht vor einigen Jahren beschlossen, den Kommunen nichts mehr von der Grunderwerbsteuer abzugeben. In Wiesbaden schätzt man diese Geldquelle sogar so sehr, dass man den Steuersatz in zwei Schritten von 3,5 auf jetzt sechs Prozent angehoben hat. Landesweit wird mit Abstand die meiste Grunderwerbsteuer in Frankfurt gezahlt, wo der Immobilienmarkt boomt wie nie. Gebäude und Grundstücke für 9,7 Milliarden wechselten im vergangenen Jahr den Eigentümer. Aber immer weniger Investoren sind bereit, sechs Prozent des Kaufpreises an den Fiskus abzudrücken und suchen nach Strategien, diesen Betrag zu sparen. Auffällig ist, dass dieser Trend erst nach den jüngsten Steuererhöhungen einsetzte. Merke: Weniger ist manchmal mehr, und deshalb können niedrigere Steuersätze sogar höhere Einnahmen bringen.

Weniger Verkehrszeichen sollen in Schwanheim einen Mehrwert bringen. Rund ein Drittel der Schilder verschwinden aus dem Stadtteil. Anarchie auf den Straßen! Ob das die Verkehrsteilnehmer verkraften? Bisher sind noch alle Initiativen, den Schilderwald zu lichten, durch Vorschriften für neue Verkehrszeichen kompensiert worden. Wir finden: In Schwanheim muss dringend der Hinweis "Achtung, fehlende Schilder" angebracht werden...