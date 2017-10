Verschwendungsliste: Steuerzahler-Bund tadelt Frankfurts Baustellen

Immerhin, alle Ausgaben und Projekte, die der Steuerzahlerbund in diesem Jahr rügt, haben in der Stadt und unter ihren Politikern bereits für Diskussionen gesorgt. Unbemerkt wurden sie also nicht ausgegeben, die vielen Millionen, weg sind sie trotzdem. Ob sie wirklich alle vergeudet sind, darüber lässt sich streiten.

So gibt es für die Haltestellen Glauburgstraße und Musterschule der U-Bahn-Linie U 5 jetzt Lob und Schelte in kurzer Folge: Deren rund 100 Meter lange Bahnsteige sehen ungewöhnlich aus. Sie sind nur im mittleren Teil 80 Zentimeter hoch, an den beiden Enden hingegen abgeflacht. Ein barrierefreier Einstieg ist nur im mittleren Wagen möglich. Dabei war die Barrierefreiheit der Anlass, die Bahnsteige überhaupt zu bauen. Zuvor mussten Fahrgäste über mehrere Stufen mühsam in die U-Bahn-Wagen klettern. Rund 25 Millionen Euro kosteten die beiden Stationen – etwa 50 Prozent mehr, als erwartet worden war. Auch wurde die Baustelle viel später fertig als geplant. Eine Ursache dafür waren gravierende Mängel im Projektmanagement.

Trotzdem wurden die Haltestellen jüngst als „Vorbildliche Bauten im Land Hessen“ ausgezeichnet. Der Bund der Steuerzahler hingegen prangert sie als einen der bundesweit krassesten Fälle der Verschwendung von Steuergeld in seinem neuen „Schwarzbuch“ an: „Die Gesamtkosten stehen in keinem nachvollziehbaren Verhältnis zu dem erreichten Ergebnis.“

Weg ist weg

Das, so gibt Wolfgang Siefert (Grüne), der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Römer, zu bedenken, sei nur eine Seite der Medaille. „Es handelt sich um einen Kompromiss zwischen Anwohnern, Ortsbeirat, Barrierefreiheit und technischen Möglichkeiten.“ Bezogen auf die hohen Kosten räumt er ein, dass das Management nicht gut gelaufen sei. „Wir müssen nach vorne schauen und darauf achten, dass so etwas nicht wieder passiert.“

Nach vorne schaut die Stadt auch bei einem weiteren teuren Thema, das die Steuerprüfer aufgegriffen haben: die Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen im Stadtgebiet. Auf einen zweistelligen Millionenbetrag schätzen sie die Summe, die der Stadt seit 2009 wegen eines Verwaltungsfehlers entgangen sind. Damals hatte man vergessen, die eher ungünstigen Verträge mit dem Werbepartner zu kündigen – erst 2018 greift nun die Neuausschreibung, die der Stadt jährlich knapp fünf Millionen Euro in die Kasse spülen soll. „Wenn einer Stadt durch handwerkliche Fehler und daraus folgende Rechtsunsicherheiten ein solch großer wirtschaftlicher Schaden entsteht, dann ist das inakzeptabel“, so der Steuerzahler-Bund. Die Stadt hat Besserung gelobt, das Controlling sei modernisiert worden, eine solche Panne könne nicht mehr passieren.

Ob das Stadthaus am Dom, das ebenfalls Erwähnung im „Schwarzbuch“ findet, eine gute Investition oder ein unnützes Prestigeobjekt ist, darüber ist man sich in Frankfurt uneinig. Der Steuerzahler-Bund hat sein Urteil gefällt: Selbst die einst veranschlagten 18,4 Millionen Euro seien viel Geld für einen Neubau, dessen Nutzung unklar war. Auf die echten Baukosten von 24,7 Millionen Euro nun noch etwas draufzulegen, weil ein ökumenisches Kirchenmuseum ins Haus soll, findet der Verein inakzeptabel. „Ein Umbau ein Jahr nach Eröffnung ist keinesfalls zu rechtfertigen.“

Ein Ausnahme-Fall

Als „nicht völlig unberechtigt“ stuft Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU) die Bewertung zum Fall Stadthaus ein. Er habe einst selbst in Frage gestellt, ob es diesen Bau wirklich brauche. „Aber das war eine städtebauliche Sondersituation, kein typisches Beispiel dafür, wie in Frankfurt mit dem Geld umgegangen wird.“ Bei einer jährlichen Investitionssumme von 300 Millionen Euro gehe sonst wenig schief.

Zum wiederholten Mal taucht der Umbau des FSV-Stadions im „Schwarzbuch“ auf. Bereits 2009 hatte der Steuerzahlerbund gerügt, dass die Frankfurter am Bornheimer Hang mehr als 30 Millionen Euro ausgeben und nicht weit davon entfernt die Offenbacher 25 Millionen Euro am Bieberer Berg investieren. Hätte man gemeinsam investiert, wären 20 Millionen weniger fällig gewesen, meinen die Steuer-Wächter. Inzwischen finden sie die Verschwendung noch krasser: „Die GmbHs der beiden Vereine mussten Insolvenzanträge stellen und spielen nur noch viertklassig.“ Hier zeigt sich Kämmerer Becker wenig überzeugt; ein Stadion für alle, das wäre nicht gegangen: „Zumindest im Fußball muss man bestimmte Grenzen akzeptieren.“