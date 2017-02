Nature-Life-Umweltpreis: Stiftung ehrt den Geschäftsführer der ZGF und Astronauten Messerschmid

Er kann das nicht lange auf sich sitzen lassen: „Ich nehme diesen Preis an als Preis für die Zoologische Gesellschaft, für alle Mitarbeiter“, verkündete Christof Schenck sofort, als er bei der Verleihung des Nature-Life-Umweltpreises endlich selbst zu Wort kam. Viel Aufhebens um seine Person, das mag der Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt (ZGF) nicht.

Feier im Presseclub

Aber gestern kam er nicht darum herum: Die in Baden-Württemberg ansässige Stiftung „NatureLife – International“ hat nun mal den Frankfurter Naturschützer zusammen mit dem Physiker und Astronauten Prof. Ernst Messerschmid ausgewählt, um sie mit ihrem Umweltpreis auszuzeichnen.

In den Räumen des Presseclubs im Westend waren dementsprechend viele Lobesworte auf das Wirken der beiden Männer zu hören.

„Ein Preis wie dieser ist auch die Verpflichtung, mit unserem Tun nicht nachzulassen“, stellte Schenck klar. Immer schon ist es für Organisationen wie die ZGF eine aufreibende Aufgabe, die letzten Wildnis-Gebiete gegen die vielfältigen Interessen der Menschen zu bewahren. In Afrika etwa wäre die große Tierwanderung durch die Serengeti beinahe vom Straßenbau gestoppt worden. Und in Indonesien – um ein weiteres der insgesamt 20 Länder zu nennen, in denen die ZGF aktiv ist – gibt es viele, die auch die letzten Quadratkilometer Regenwald, in denen noch Orang Utans leben, sofort roden würden. Naturschutz ist nach wie vor keine Selbstverständlichkeit.

„Doch jetzt erleben wir eine Phase, in der auch noch die westlichen Werte infrage gestellt werden. Das erfüllt uns mit großer, großer Besorgnis“, sagte Schenck auch mit Blick auf die USA, wo Präsident Donald Trump eine Abkehr von Klimaschutz-Maßnahmen angekündigt hat. Dabei sei doch klar: „Die Probleme, die wir Menschen auf der Erde haben, werden wir nicht in einzelnen Staaten lösen können.“

Dem Astronauten Ernst Messerschmid ist die nationale Perspektive mindestens so fremd wie dem Frankfurter Biologen. 1985 flog er sieben Tage lang in der Raumfähre Challenger um die Erde – und schwärmt bis heute vom „unvergleichlichen Schauspiel“, den Planeten im Sonnenlicht zu sehen. „Das sind fantastische, nachdenklich machende Perspektiven“, sagte Messerschmid, dessen Verdienst es ist, sein Wissen und seine Erlebnisse mit Kindern, Politikern, Wirtschaftsbossen und Studenten zu teilen. „Viele Erkenntnisse über die Erde wären ohne die Raumfahrt nicht möglich gewesen. Das Ozonloch etwa hätten wir sonst nicht entdeckt,“ so der Physiker.

(ing)