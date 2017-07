Kulturfestival im Nordend: Stoffel muss auf leise Töne setzen

Michi Herl bleibt gelassen. Noch. „Wir gehen neue Wege – warum nicht?“, sagt der künstlerische Leiter des Stalburg Theaters. Ganz freiwillig machen die Veranstalter des Festivals „Stalburgtheater offen Luft“ (Stoffel) das jedoch nicht. Vor allem einer Anwohnerin, so wissen Herl und seine Mitstreiter inzwischen, ist das Festival im Günthersburgpark in seiner bisherigen Form zu laut. Deshalb gibt es für die Veranstaltung vom 14. Juli bis 12. August Auflagen der Stadt. Das Programm findet in abgespeckter Form statt: Montags und dienstags gibt es keine lauten Abendveranstaltungen, stattdessen „Stoffel ausgestöpselt“: Veranstaltungen mit wenig oder ganz ohne Musik, die Verstärker bleiben aus. Das gleiche gilt für die beiden Wochenenden am 22. und 23. Juli sowie 5. und 6. August.

Damit gibt es das gewohnte Stoffel-Programm nur an 18 der 30 Freiluft-Festival-Tage. Ob sich die Veranstaltung mit diesem Konzept rechnet, bleibt abzuwarten. „Das wissen wir erst hinterher“, sagt Herl, betont aber: „Das Stoffel wurde einst geschaffen, um Geld für das Stalburgtheater zu verdienen.“ Und am lukrativsten seien beim Getränkeverkauf nun mal die Abendveranstaltungen, „die meisten Leute kommen eben ab 18 oder 19 Uhr.“

Hoffen auf schönes Wetter

„Wenn wir Glück haben, haben wir zumindest die ganze Zeit schönes Wetter“, sagt Herl und hofft , dass die Spendenbereitschaft der Besucher ungebrochen hoch ist. „Die Fixkosten sind ja fast die gleichen, ob wir nun 18 Tage Programm haben oder 30 Tage. Den Hauptteil der Kosten machen Auf- und Abbau aus. Und auch die Bühne kostet ähnlich viel, ebenso wie das Personal.“ Und auch die Ausgaben für das Programm seien unwesentlich günstiger.

Grundsätzlich bleibt es bei der altbekannten Struktur: An den „eingestöpselten“ Abenden, an denen die Musikverstärker eingeschaltet sind, beginnen die Veranstaltungen um 18 Uhr. An den „eingestöpselten“ Sonntagen beginnt das Programm bereits um 16 Uhr unter dem Motto „Kaffee & Komik“: Am 16. Juli, bringt der ehemalige Titanic-Chefredakteur, Thomas Gsella, „das allerbeste aus 50 Jahren“ auf die Bühne, das Programm von Johannes Scherer am 30. Juli hat den Titel „Keinangsthasen“.

Das „ausgestöpselte“ Wochenendprogramm ist für eingefleischte Stoffel-Fans eher ungewohnt: Unter dem Motto „Stoffel in Bewegung“ gibt es am Samstag, 22. Juni, ab 14 Uhr „Kampfkunst und Heilkünste“ mit der Phönix Akademie, am Sonntag ist von 14 bis 22 Uhr Yoga-Tag. Am Samstag, 5. August, präsentieren sich Frankfurter Selbsthilfegruppen. Der Tag darauf steht mit Cornelia Heier und ihrem offenen Atelier „Kunstbude“ ab 14 Uhr ganz im Zeichen der Kunst. Montags und dienstags singen Chöre oder das Stoffel-Team stellt Tische für einen gemütlichen Spieleabend auf.

Gerne hätte das Stalburgtheater sein Konzept auch bei der 14. Auflage des Stoffel beibehalten, „never change a running system“, sagt Herl, auf Deutsch: Verändere nie ein gut laufendes System.“ Doch das war wegen drohender Klagen nicht möglich gewesen, sagt Herl. „Das Ordnungsamt ist uns schon sehr weit entgegen gekommen. Das wissen wir zu schätzen.“ Ein Gespräch mit der Kritikerin sei leider nicht zustande gekommen.

Als eine Chance sehen

So bleibt dem Stalburg Theater nur, auf seiner Homepage (www.stalburg.de) zu konstatieren: „Jede Veränderung birgt auch eine Chance.“ Das Theater wirbt für Spenden, weist etwa auf die roten Eimer für „freiwillige Eintrittsgelder“ hin, die während der Veranstaltungen durch die Reihen getragen werden. „Und: Wir haben immer geöffnet und bieten Speis und Trank an einem der schönsten Orte Frankfurts.“