Stillstand: Streik: Nur die Busse werden noch fahren

Es kommt, wie befürchtet: Am Mittwoch streiken die Fahrer der U- und Straßenbahnen. Ausgerechnet in der Woche, in der auch im S-Bahn-Tunnel nichts mehr fährt.

Gestern fiel der Beschluss: Auch die Frankfurter Gewerkschafter beteiligen sich an Warnstreiks, um Druck auf die laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst beim Bund und bei den Kommunen auszuüben. Am Mittwoch sollen die Fahrer von U- und Straßenbahnen einen ganzen Tag lang ihre Arbeit ruhen lassen – und werden damit die Stadt so gut wie lahm legen.

Denn bereits ab Montag, 26. März, ist der S-Bahn-Tunnel in der City gesperrt: Weil das Stellwerk erneuert wird, rollt zwischen Hauptbahnhof und Frankfurt Süd für zwei Wochen kein einziger Zug. Das heißt, am Streik-Tag bleiben nur noch die Busse als öffentliche Alternative, deren Fahrer sind nicht bei der Stadt angestellt. Ansonsten müssen alle, die durch die Stadt kommen wollen, zwischen Auto, Fahrrad und den Füßen wählen.

In die Nähe ihrer Arbeitsplätze kommen die meisten noch: Die Regionalzüge fahren planmäßig, die S-Bahnen nach dem Baustellenfahrplan. Das bedeutet, dass man zu Stationen wie Hauptbahnhof, Westbahnhof, Ostbahnhof und Südbahnhof gelangen kann. Von dort aus wird es schwieriger und vor allem eng: Denn in Busse etwa auf den Linien 30 und 36, die zwischen Sachsenhausen, der Konstablerwache und Bad Vilbel beziehungsweise dem Westbahnhof verkehren, passen bei weitem nicht so viele Menschen wie in die Bahnen. Aber immerhin, sie fahren. Und Linien wie die 61, die vom Hauptbahnhof über die Alte Oper bis nach Ginnheim führt, verkehren wegen der Tunnelsperrung sogar in einem engeren Takt. Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft empfiehlt, sich für den Mittwoch per Internet eine Fahrplanauskunft zu besorgen. Dabei ließen sich U-Bahn- und Straßenbahnverbindungen ausblenden, so dass nur angezeigt wird, was wirklich fährt. Der geänderte S-Bahn-Plan ist dabei gespeichert. Die Anleitung lautet: „Unter dem Schlagwort ,Womit’ wählt man ,Optionen anzeigen’ und entfernt dort die Häkchen bei U-Bahn und Straßenbahn.

Die dazugehörigen Internet-Seiten haben diese Adressen: www.rmv-frankfurt.de und www.vgf-ffm.de. Wer mag, kann sich aber auch helfen lassen und die Rufnummer (0 69) 24 24 80 24 anrufen.

Alle, die sich jetzt schon ärgern, versucht die Gewerkschaft Verdi etwas zu besänftigen: „Wir haben uns mit dem Mittwoch bewusst einen Tag in den Ferien ausgesucht, um die Schulkinder zu schonen.“ Die Gewerkschaft fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Kommunen sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Gleichzeitig sollen die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro pro Monat angehoben werden.