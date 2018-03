Die schlechte Nachricht zuerst: Die Rikschas fahren erst ab dem kommenden Wochenende. Keine guten Aussichten für den angekündigten Streik im öffentlichen Nahverkehr am Mittwoch. Das bedeutet: Stillstand bei Straßenbahn und U-Bahn. Wir haben zusammen gestellt, auf welchen Wegen Sie trotzdem zur Arbeit kommen.

Bus

Die Busse werden voraussichtlich normal fahren, da die Frankfurter Busunternehmen nicht vom Streik betroffen sind. Da dies jedoch wahrscheinlich die einzige Alternative im öffentlichen Nahverkehr darstellen wird, ist mit einer entsprechend hohen Anzahl an Fahrgästen zu rechnen. Das heißt: es wird kuschelig im Bus – so man denn überhaupt noch reinpasst. Wegen des zu erwartenden erhöhten Verkehrsaufkommens darf man diesen Zustand dann auch noch länger genießen als sonst.

Taxi

Ein Teil der Pendler wird im Taxi Platz nehmen können. Das steckt zwar auch im Stau und ist teurer, aber wenigstens sitzt man bequem. Nach Einschätzung von Hans-Peter Kratz, Vorsitzender der Taxi-Vereinigung Frankfurt, werden jedoch viele Pendler auf das eigene Auto setzen. Die Schwierigkeiten sieht er daher vor allem in der Überlastung der Frankfurter Straßen. Die Taxis werden seiner Erwartung nach zwar stärker nachgefragt sein als sonst, aber vermutlich nicht an die Grenzen der Kapazität stoßen. „Ich glaube nicht, dass es so einen riesigen Run auf unsere Taxis geben wird“, so Kratz. Auch daher gebe es keine besondere Strategie für den anstehenden Streik. Er versichert aber, dass wie gewohnt alle Taxis auf den Straßen unterwegs sein werden.

Auto

Im eigenen Auto findet man auf jeden Fall einen Sitzplatz. Die Idee werden jedoch viele haben, verstopfte Straßen und Staus in und um Frankfurt sollten also eingeplant werden. Hinzu kommt: die ohnehin knappen Parkplätze werden noch begehrter sein als sonst. Mitfahrgelegenheiten bilden oder anbieten kann zumindest für etwas Entlastung sorgen. Wer kein eigenes Auto hat, kann auf Carsharing zurückgreifen. In Frankfurt gibt es drei große Anbieter, book-n-drive, Stadtmobil, und Car2Go. Laut Matthias Lorenz, Mitarbeiter in der Abrechnungsabteilung von Stadtmobil, hat es schon eine konkrete Anfrage im Zusammenhang mit dem Streik gegeben. „Vom Gefühl her ist für Mittwoch schon viel gebucht“, sagt er. Da die Nutzer die Autos selbst buchen, habe man aber keinen Gesamtüberblick, welche Buchungen konkret auf den Streik zurückzuführen sind.

Fahrrad

Eine im Hinblick auf Zeit und Stau „sichere“ Alternative ist die Wahl des Fahrrads. Wer keines besitzt oder es nicht im Zug mitnehmen kann oder möchte, kann auch auf ein Leihfahrrad steigen. Gerade im Frankfurter Innenstadtbereich gibt es zahlreiche Anbieter. Das Angebot „Call a Bike“ der Deutschen Bahn ist im Zeitraum der Tunnelsperrung (26. März bis 09. April) in Frankfurt für die ersten 30 Minuten jeder Fahrt kostenlos (https://www.callabike-interaktiv.de/de/staedte/frankfurt). Eine Übersicht über Fahrradverleihe in Frankfurt bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC): https://www.adfc-frankfurt.de/Infos_Kontakte/Leihfahrraeder/leihraeder.html

Zu Fuß

Zumindest für Menschen, die in der Innenstadt arbeiten, vermutlich die verlässlichste Variante: vom Hauptbahnhof zum Arbeitsplatz laufen. Das dauert unter Umständen etwas länger, erfordert dafür aber keinen zusätzlichen Puffer für die Suche nach einer Fahrgelegenheit. Allerdings: Regenschirm nicht vergessen. Laut Wetterbericht wird uns leider kein idyllischer Frühlingstag als Ausgleich zum Streik beschert.

Egal, welchen Weg man wählt: Nerven sollte man am Mittwoch wohl besser dabei haben. Informationen zum Streik, Einschränkungen im ÖPNV und Alternativen erhält man über die Homepage und die App des RMV: https://www.rmv.de/c/de/start/

Bonus: Das Bierbike

Wer dem ganzen Streik- und Verkehrschaos lieber mit etwas Humor begegnen möchte, sucht sich ein paar „aufgeschlossene“ Kollegen und mietet das „Bierbike“ (http://www.bierbikefrankfurt.de/). Das steht zwar auch im Stau, dafür ist aber die Versorgung mit Getränken und stimmungsaufhellender Musik sicher gestellt. Vielleicht muntert die ja auch die staugeplagten Mitmenschen auf. Zumindest aber wäre es eine kreative Lösung.

