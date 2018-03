Nahverkehr: Streik der Straßenbahn- und U-Bahnfahrer: Firmen wollen flexibel reagieren

Für S-Bahnfahrer begannen die Probleme bereits gestern. Der Tunnel unter der Innenstadt ist zwei Wochen lang wegen Bauarbeiten dicht (siehe Artikel rechts) . Umsteigen können die Fahrgäste aber auf U-Bahnen und Straßenbahnen. Das klappte am Montag gut – auch dank zahlreicher Ansprechpartner, die Fahrgästen an den betroffenen S-Bahn-Haltestellen mit Informationen weiterhalfen.

Am morgigen Mittwoch wird es allerdings schwierig: Die Gewerkschaft Verdi hat zum Warnstreik aufgerufen. Die Beschäftigten des kommunalen Nahverkehrs wollen ganztägig die Arbeit niederlegen, um Druck in den Tarifverhandlungen aufzubauen. Im öffentlichen Nahverkehr stehen dann neben den eingeschränkten S-Bahnen nur Linienbusse zur Verfügung. Deren Fahrer werden nach einem anderen Tarifvertrag bezahlt.

Wer auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist, um seinen Arbeitsplatz zu erreichen, hat daher ein Problem. Eine Umfrage unter größeren Arbeitgebern in Frankfurt zeigt jedoch, dass diese verständnisvoll reagieren wollen.

Radfahrer müssen ran

„Grundsätzlich liegt es in der eigenen Verantwortung jedes Mitarbeiters, zu sehen, dass er pünktlich zu seinem Arbeitsplatz kommt“, sagt Commerzbank-Sprecherin Ines Hennig. „Es gibt aber verschiedene Modelle, wie unsere Teams an den verschiedenen Standorten auf Einschränkungen durch den Nahverkehrsstreik reagieren können.“ In Absprache mit dem Vorgesetzten dürfen betroffene Mitarbeiter der Bank am Mittwoch auch zu Hause bleiben: „Entweder sie bauen im Rahmen der Gleitzeit Überstunden ab oder sie arbeiten im Home-Office“, sagt Hennig.

In den Filialen der Commerzbank, die feste Öffnungszeiten haben, gehe das allerdings nicht so einfach, sagt die Sprecherin. „Dort müssen flexible Lösungen gefunden werden. Zum Beispiel, indem die Kollegen einspringen, die in Frankfurt wohnen und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.“

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) handhabt es ähnlich. „Wer am Mittwoch später kommen oder zu Hause bleiben kann, regeln die einzelnen Teams“, sagt KfW-Sprecherin Christine Volk.

Auch Siemens verspricht seinen Mitarbeitern in Frankfurt „viel Flexibilität mit entsprechenden Instrumenten und Maßnahmen“, so Unternehmenssprecherin Evelyn Necker. „Dazu gehören verschiedene Arbeitszeitmodelle, wie beispielsweise Gleitzeit. Zudem unterstützen wir insbesondere an Tagen, an denen die Anfahrt zum Arbeitsplatz erschwert ist, die Möglichkeit, die ein Home-Office-Tag in Absprache mit der Führungskraft oder ein Telearbeitsplatz bietet.“

Wachleute unabdingbar

Der Sicherheitsdienstleister Securitas kann seinen in Frankfurt eingesetzten Wachleuten allerdings keinen Tag Heimarbeit gönnen. „Sicherheit ist ein sensibles Geschäft, bei dem wir gerne auch Technik wie Videofernüberwachung einsetzen, die Kollegen vor Ort aber unabdingbar sind“, teilt Securitas-Sprecher Bernd Weiler mit. Punktuell hätten Kollegen auch Fahrgemeinschaften organisiert oder nutzten ein Fahrzeug aus dem Firmenfuhrpark, um am Streiktag pünktlich bei der Arbeit zu sein. Da Staus zu erwarten sind, sollten auch bei solchen Alternativlösungen genügend zeitliche Puffer eingeplant werden, so Weiler.

Wenn Arbeitgeber weniger verständnisvoll auf Anfahrtsprobleme reagieren, haben Angestellte rein rechtlich eher schlechte Karten. Denn das sogenannte Wegerisiko liegt beim Arbeitnehmer: Er muss im Zweifel eben früher aufstehen, wenn die gewohnte Bahnverbindung ausfällt. Auch die Organisation einer Fahrgemeinschaft per Auto ist möglich. Ansonsten drohen Gehaltsabzug oder sogar eine Abmahnung.

Rechtlich entscheidend ist, dass der Ausfall rechtzeitig vorher angekündigt war. Das Bundesarbeitsgericht hat dafür eine Mindestfrist von 24 Stunden festgelegt. Sie gilt übrigens nicht nur für Streiks oder Bauarbeiten, sondern auch für absehbare wetterbedingte Verzögerungen des Arbeitswegs.