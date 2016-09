Prozess hat begonnen: Streit eskaliert: Man schießt auf offener Straße um sich

In einer Kneipe in der Moselstraße gab es an jenem 26. Mai offenbar eine heftige Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen, deren Motiv allerdings noch ziemlich im Dunkeln liegt. Der Angeklagte lief jedenfalls heftig gestikulierend auf die Straße und schoss um sich. Sechs Schüsse wurden gezählt und in vier Fällen erhob die Staatsanwaltschaft schließlich Anklage wegen Mordversuchs „auf gemeingefährliche Weise“. Richtig getroffen wurden allerdings „nur“ der zufällig des Weges kommende Sozialarbeiter. Einem weiteren Passanten streifte die Kugel das Bein – er erhielt einen blauen Flecken. Zwei weitere Männer gerieten zwar auch in den Kugelhagel, kamen aber äußerlich unversehrt mit dem Schrecken davon.

Um Opfer eines Mordversuchs zu sein, muss man nach Ansicht der Staatsanwaltschaft aber nicht selbst verletzt worden sein.

Im Herbst 2014 beschäftigte sich schließlich die Schwurgerichtskammer zum ersten Mal mit dem spektakulären Fall. Der Angeklagte bestritt jedweden Tötungsvorsatz und stellte die Tat vielmehr als eine Art Unfall hin. Der Verteidiger plädierte denn auch auf fahrlässige Körperverletzung und eine entsprechend milde Strafe, während die Staatsanwaltschaft weiterhin von einem versuchten Tötungsdelikt ausging und mehr als acht Jahre Haft forderte. Die Strafkammer folgte keinem der beiden Schlussvorträge, sondern verhängte vier Jahre und neun Monate wegen gefährlicher Körperverletzung. Vor allem die Staatsanwaltschaft zeigte sich mit diesem Urteil überhaupt nicht einverstanden und feilte entsprechend an ihrer Revisionsschrift – um die Chancen einer Verbesserung des Strafmaßes zu wahren, legte schließlich auch die Verteidigung Rechtsmittel zum Bundesgerichtshof ein.

Und so verhandelt die zweite Schwurgerichtskammer den Fall seit gestern praktisch wieder ganz von Neuem.

Der Angeklagte bemühte sich am ersten Verhandlungstag, von dem Tötungsvorsatz herunterzukommen. Der Verteidiger hatte bereits im ersten Prozess einen Gutachter zitiert, der von einer auf den Boden zielenden Schusshaltung beim Angeklagten ausgegangen war. Deshalb hätte er mit den von ihm abgegebenen Schüssen die Opfer gar nicht töten können. Von der Tat gibt es auch Videoaufzeichnungen – die von Richterin Bärbel Stock geleitete Strafkammer musste sich zu Beginn der Verhandlung allerdings mit den Fährnissen der modernen Technik auseinandersetzen – der Beamer funktionierte nicht so, wie vorgesehen.

Weil in dem Prozess praktisch alles noch einmal von vorne begonnen werden muss, hat die Kammer erneut fünf Verhandlungstage festgelegt. Ende dieses Monats ist dann die Urteilsverkündung vorgesehen.

(ge)