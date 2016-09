Tribüne weiter unangetastet: Streit um Rennbahn: Jetzt mischt auch noch Mainova mit

Der Streit um die Nutzung des Galopprennbahn-Geländes hält gleich mehrere Richter des Landgerichts Frankfurt in Atem. Und verzögert die geplante Übergabe des Areals an den Deutschen Fußball Bund (DFB), der in Niederrad eine große Fußball-Akademie errichten möchte. Und am Freitag hat das Oberlandesgericht in zweiter Instanz bestätigt, dass die Stadt auf dem Gelände vorerst nichts anfassen und vor allem die Tribüne und ihre Nebengebäude nicht wie geplant abreißen darf.

Bereits beim ersten Urteil mit diesem Tenor, das im Februar fiel, wurde festgelegt, dass die Stadt abwarten müsse, bis das Landgericht in einem anderen Verfahren entschieden hat, ob dem Rennklub die Nutzung des Geländes rechtmäßig gekündigt wurde. Dieses Urteil soll im Oktober fallen.

Am kommenden Donnerstag will eine weitere Zivilkammer in einem der Nebenkriegsschauplätze dieses juristischen Spektakels entscheiden: Es geht um Auskünfte eines früheren Geschäftsführers der stadteigenen Betreibergesellschaft Hippodrom, die der Rennklub einklagen will.

In einem wieder anderen Prozess gelang es dem Landgericht zwischenzeitlich, ein Urteil zu verkünden. Die Zahlungsklage des Rennklubs gegen die städtische Betreibergesellschaft Hippodrom auf Überweisung von insgesamt 200 000 Euro wurde Mitte August zurückgewiesen. Das Gericht erachtete die vorzeitige Beendigung des ursprünglich bis 2024 laufenden Nutzungsvertrags zwischen der Gesellschaft und dem Klub als rechtmäßig. Der Vertrag habe eine gültige Halbjahresklausel zur Kündigung enthalten, an der es nicht zu zweifeln gelte, erklärte der Richter, der damit für manchen Beobachter ein Urteil in dem noch anstehenden Verfahren um die Nutzungsverträge vorwegnahm. Wobei die Urteilsbegründung des Oberlandesgerichts vom vergangenen Freitag zu einem eher gegenteiligen Schluss kam, und der Rennklub als „Besitzer“ des Areals bezeichnet wurde, der nicht einfach vor die Tür gesetzt werden könne. Was tatsächlich gilt, sollten die Richter nun also im Oktober festlegen. Mehrmals schon haben sie ihre Entscheidung verschoben und dies mit offenen Zuständigkeitsfragen begründet.

Derweil liegt dem Gericht noch ein weiteres Verfahren vor. Diesmal ist der Energieversorger Mainova mit von der Partie. In der von dem Unternehmen erhobenen Zahlungsklage geht es um Stromlieferungen im Zeitraum zwischen August und Dezember 2015 sowie um den Abbau von Zählergeräten. Über den Umfang der Forderungen oder mögliche Verhandlungstermine konnte das Gericht allerdings noch keine Angaben machen.

Vertreter der Stadt hatten in einer der vielen Gerichtsverhandlungen bereits gemutmaßt, um was es dem Rennklub mit den vielen Klagen in Wirklichkeit gehe: Man spiele quasi auf Zeit, um die für den 1. Januar 2017 geplante Übergabe des Geländes an den Deutschen Fußballbund zu vereiteln. Für einen solchen Fall riskiert die Kommune, die dem DFB das Gelände per Erbpacht überlassen hat, eine Vertragsstrafe.

(lhe, ing)