Schlagbaum in der Franz-Werfel-Straße: Streit um Schranke spaltet Ginnheim

Die Mitglieder des Ortsbeirates 9 sind sich einig: Die Schranke in der Platensiedlung muss weg. Das sehen die Anwohner gänzlich anders und plädieren für den Erhalt des Schlagbaums. Somit geht eine seit Jahren dauernde Diskussion in die nächste Runde.

Die Stimmung ist gereizt. Immer und immer wieder versucht Rachid Rawas (SPD), stellvertretender Ortsvorsteher im Ortsbeirat 9 (Dornbusch, Eschersheim, Ginnheim) deutlich zu machen, wie wichtig es sei, dass die Schranke verschwindet, die die Franz-Werfel-Straße in zwei Abschnitte teilt. Er spricht von der „Verschönerung und Öffnung des sozialen Raumes“, mit ein paar Blumenkübeln würde man nicht nur das Straßenbilder „deutlich verbessern“, sondern zugleich die Autofahrer dazu bringen, langsamer zu fahren.

Doch bei dem Ortstermin wird schnell deutlich: Mit der Meinung, dass der Schlagbaum, der übrigens noch eine Hinterlassenschaft der bis 1995 in der Platensiedlung stationierten US-Streitkräfte ist, weg muss, sind die Stadtteilpolitiker allein. „Wenn die Schranke offen ist, wird die Straße zur Rennstrecke. Stellt man Blumenkübel auf, werden sie demoliert. Das bringt nichts“, ist Anwohner Werner Lorenz überzeugt.

Lange Geschichte

Die Diskussionen über die Schranke sind nicht neu, im Ortsbeirat tauchen sie immer wieder auf – zuletzt vor zwei Jahren. Damals entschieden sich die Stadtteilpolitiker für eine sogenannte Probephase. Ein halbes Jahr sollte die Barriere geöffnet werden, um zu beobachten, wie sich der Verkehr im Quartier dazu entwickelt. Doch dieser Testlauf „ging mächtig in die Hose“, wie Ortsvorsteher Friedrich Hesse (CDU) sagt. Die Schranke sei mehr geschlossen, als geöffnet gewesen, Daten hätte man so nicht erheben können. Und nun? „Jetzt stehen wir an dem gleichen Punkt, an dem wir schon vor einigen Jahren standen. Wir wollen die Öffnung, die Bewohner eben nicht.“ Hesse weiß deswegen auch nicht, wie man „so jemals auf einen grünen Zweig kommen soll“.

Bild-Zoom Foto: Heike Lyding Hitzige Diskussionen beim Ortstermin an der Schranke: Die Stadtteilpolitiker sind für, die Anwohner gegen die Öffnung.

Während die Schranke für die in der Platensiedlung lebenden Kinder ein Segen ist, da sie ohne Gefahren auf der Straße spielen können, ist sie für die Polizei und auch die Feuerwehr ein Hindernis. Sie müssen stets den Umweg über die Platenstraße nutzen um ins Quartier zu kommen. „Da gehen manchmal wertvolle Minuten verloren“, sagt Rachid Rawas, der vermutet, dass sich viele Menschen aber gerade deswegen so massiv gegen die Öffnung wehren.

„Manchmal ist es eben besser, wenn die Polizei länger braucht und man schnell weglaufen kann“, bemerkt er hintersinnig. Anders als die Anwohner. An der Schranke werde immer wieder mit Drogen gedealt, schon seit 25 Jahren. „Wir beobachten das aus unserem Fenster. Kommt die Polizei, dann sind sie jedoch über alle Berge. Für diese Fälle ist es ohnehin egal, ob die Schranke da ist oder nicht“, sagt eine Anwohnerin.

Versenkbare Poller

Für Ingrid Wunn (Linke) ist die Sachlage derweil klar. „Die Schranke kann weg, es sollte aber eine andere Barriere kommen, damit es in der Siedlung ruhig bleibt.“ Sie schlägt deswegen versenkbare Poller oder eine elektrische Schranke vor, die sich mit einer Fernbedienung steuern lässt. Fest steht für sie aber auch, dass zuerst die Straße verschönert werden sollte. „Wir sollten nicht den einen Schritt vor dem anderen tun“, sagt sie.

Auch wenn die Diskussion letztlich ergebnislos verlief, so wollen die Mitglieder des Ortsbeirates sich nun in den Fraktionen zum wiederholten Mal zusammensetzen und Vorschläge sammeln. Die werden dann als Antrag an den Magistrat weitergegeben werden. „Ich habe genau mit diesem Ausgang der Diskussion gerechnet.“ Friedrich Hesse ist nicht überrascht, dass die Stadtteilpolitiker nun wieder bei null anfangen müssen.

„Die Vorschläge landen dann irgendwann bei uns auf dem Tisch, und wir werden überprüfen, welche Möglichkeiten umgesetzt werden können und welche eben nicht“, erklärt Gert Stahnke, Leiter des Straßenverkehrsamtes, das weitere Vorgehen.