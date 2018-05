IGS Nordend: Streit um Schulmensa: Fall beschäftigt VGH in Kassel

Das Frankfurter Gericht hatte den Fall am 2. Mai abgewiesen: Die zu erwartenden Nachteile für den Antragsteller seien nicht unzumutbar, hatte das Gericht am Freitag die Ablehnung begründet. Der Schüler hatte am 4. Mai Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel eingelegt, wie ein Sprecher des VGH am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Begründung liege noch nicht vor. Der 7. Senat sei um den zügigen Fortgang des Verfahrens bemüht.

Sodexo Schüler der IGS demonstrieren gegen den Wechsel des Caterers Am Montag wanderte fast die komplette Schülerschaft der IGS Nordend nach Rüsselsheim zur Sodexo Zentrale. Joaquin Rio Antas gelang es schließlich, die etwa 400 Briefe seiner Mitschüler abzugeben. Einen verantwortlichen Mitarbeiter bekam er dabei jedoch nicht zu sehen.

IGS Nordend Protest zeigt Wirkung: Stadt will Vergabe für Schulessen ... Nach den massiven Protesten von der IGS Nordend will die Stadt das Vergabeverfahren für Schulessen ändern. Die Kriterien sollen überarbeitet, das Votum der Schulen stärker berücksichtigt werden. Doch jetzt wird erst einmal eine Arbeitsgruppe gegründet.