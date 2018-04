IGS Nordend: Streit ums Essen: Schüler protestieren beim Groß-Caterer

Mit Sprechchören wie „Mensa retten” haben rund 500 Frankfurter Schüler vor dem Sitz des Verpflegungskonzerns Sodexo in Rüsselsheim demonstriert. Ein Schüler der IGS Nordend übergab am Montag am Sitz des Groß-Caterers eine Unterschriftenliste, die sich für den Erhalt der Schulmensa unter dem jetzigen örtlichen Betreiber stark macht. Sodexo, das in einer Ausschreibung den Zuschlag für die Mensa erhalten hat, wurde zugleich zum Rückzug aufgefordert.

Der Streit um das Schulessen an der IGS in Frankfurt dauert seit Wochen an. Der derzeitige Betreiber Cantina Buen Barrio hatte in der Ausschreibung der Stadt Frankfurt gegenüber Sodexo verloren. Das Catering für Bildungseinrichtungen muss alle fünf Jahre EU-weit neu ausgeschrieben werden.

Caterer-Wechsel Dieser Schüler der IGS Nordend verklagt die Stadt Joaquin Rio Antas ist Schüler der IGS Nordend. Wegen des bevorstehenden Caterer-Wechsels hat der 15 Jahre alte Schüler jetzt eine Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht. Angeklagt ist dabei die Stadt Frankfurt. clearing

„Die Cantina ist ein Baustein unserer Schule”, sagte Schulleiter Uwe Gehrmann bei der Demonstration in Rüsselsheim. Der Betreiber werde nicht nur seit Jahren für sein ausgezeichnetes Essen geschätzt, sondern kümmere sich auch um die Betreuung behinderter Kinder.

Das börsennotierte französische Unternehmen Sodexo ist einer der weltweit größten Caterer. In Deutschland erreicht die Firma täglich nach eigenen Angaben mehr als 700 000 Menschen, davon 140 000 Kinder und Jugendliche in Schulen und Kindertagesstätten.

