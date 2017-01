Rewe-Center in der Nordweststadt: Stromausfall an Silvester

Geduld war am Samstag von den Kunden des Rewe-Centers in der Nordweststadt gefordert. Zwei Stunden lang fiel der Strom im Supermarkt aus – es bildeten sich lange Schlangen.

Stellen Sie sich vor, es ist Silvester. 9 Uhr. Für den gemütlichen Jahreswechsel mit den Freunden wollen Sie den vorbestellten Braten abholen und stehen vor den verschlossenen Türen des Rewe-Centers im Nordwestzentrum. Drinnen ist es dunkel, draußen wird die Schlange immer länger. Kein Mitarbeiter ist zu sehen. Die wartenden Menschen fluchen und schimpfen. Niemand weiß, was los ist.

Genau diese Szenen spielten sich am Samstagmorgen tatsächlich ab. Plötzlich ging im seit sieben Uhr geöffneten Supermarkt das Licht aus, die Kunden wurden nach draußen geschickt. Wer jetzt kam, musste warten. Zwei Stunden lang. Von 9 bis 11 Uhr war der Strom weg. „Es gab einen technischen Defekt, der zu diesem Dilemma geführt hat“, so Rewe-Sprecherin Anja Krauskopf.

Verärgerte Kunden

Dieser technische Defekt interessierte die wartenden Kunden vor der Tür nur wenig. Sie, deren Zeit am letzten Tag des Jahres ohnehin schon knapp bemessen war, wollten ihren Einkauf so schnell wie möglich erledigt haben. „Ich bin um kurz nach neun hier gewesen. Normalerweise machte der Markt um sieben Uhr auf. Nun stehen wir hier und niemand weiß wirklich, was los ist“, sagt ein Kunde aus Ginnheim. Fisch wollte er eigentlich kaufen, weil die Auswahl in diesem Supermarkt besonders groß ist. Eineinhalb Stunden hat er gewartet, dann war auch seine Geduld zu Ende. „Ich fahre jetzt in die Innenstadt und schaue, was ich dort bekomme. Es ist nur schade, weil die Ware hier wahrscheinlich komplett weggeworfen werden muss“, schimpfte er.

Das war allerdings nicht der Fall. Alle Waren, die gekühlt werden mussten, konnten gerettet werden. Weil der Stromausfall mit zwei Stunden noch „recht kurz“ ausfiel, wie Krauskopf sagt. Die Waren in den Kühltruhen und -schränken sei so gut isoliert gewesen, dass in dieser Zeit nichts verderben konnte. Zudem hätten die Geräte eine gewisse Rest-Kühle, auch wenn plötzlich kein Strom mehr fließt. Alles, was offen lag, wurde sofort in die großen Kühlhäuser gestellt. Damit auch dort die Kühlkette durch den technischen Defekt nicht unterbrochen wurde. „Es ist alles gut gegangen, nichts ist verdorben und musste entsorgt werden. Auch konnten alle vorbestellten Waren noch abgeholt werden“, versichert die Rewe-Sprecherin.

Nur Rewe betroffen

Von dem Stromausfall war übrigens lediglich der große Rewe-Markt betroffen, bei allen anderen Geschäften im Nordwestzentrum blieben die Lichter an. „Wir hatten nirgends Probleme. Zum Glück“, so ein Sprecher.