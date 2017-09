Wettbewerb in Frankfurt: Studenten sollen Ideen für Campusmeile liefern

Uni-Campus Westend, Frankfurt School of Finance, Deutsche Nationalbibliothek, University of Applied Sciences: Vier Einrichtungen von Forschung und Wissenschaft haben sich entlang des Alleenrings angesiedelt. Irgendwann soll auch noch die Universitätsbibliothek hinzukommen.

Deshalb ist die Idee einer „Campusmeile“ entstanden. Anfang vergangenen Jahres haben die beteiligten Institutionen ein gemeinsames Positionspapier vorgestellt. Zur „zentralen Wissenschaftsachse der Region“ soll demnach die Campusmeile werden. Die vier Standorte sollen besser miteinander verknüpft werden, zum Beispiel mit einem Fahrrad-Schnellweg. Aber auch den mangelnden Wohnraum für Studenten haben die Hochschulen im Auge und schlagen vor, das Hochhaus des Amtes für Wohnungswesen an der Adickesallee in ein Studentenwohnheim umzubauen. „Wir wollen einen langfristigen städteplanerischen Prozess in Gang setzen“, heißt es in dem Papier.

Kampf um die Köpfe

Planungsdezernent Mike Josef (SPD) hat den Gedanken der Campusmeile jetzt aufgegriffen. „Wir wollen die Stellung der Stadt Frankfurt als Hochschul- und Wissenschaftsstandort weiter ausbauen“, sagte er am Montagabend im Planungsausschuss im Römer. „Wir stehen international im Wettbewerb um die besten Köpfe.“

Sein Ziel sei es, den Abschnitt des Alleenrings mit den vier Institutionen konzeptionell weiterzuentwickeln. „Wir wollen diese große Wissenschaftsachse nach dem Vorbild des Museumsufers gewissermaßen zu einer Marke machen“, sagte Josef. „Die Bildungs- und Forschungseinrichtungen sollen stärker im Bewusstsein der Stadt verankert werden.“

Ideen dafür sollen jetzt Architektur-Studenten von bundesweit neun Hochschulen liefern. Sie können sich an einem mit insgesamt 10 000 Euro dotierten Wettbewerb beteiligen, den die Stadt unterstützt. Jede Hochschule kann bis zu fünf verschiedene Arbeiten liefern. Laut Josef geht es nicht nur um akademische Spielereien, sondern um eine konkrete Vision und umsetzbare Ideen. „Eine wesentliche Rolle wird dabei spielen, wie sich das Thema Mobilität entwickeln wird“, betonte Josef. Er verspricht sich „eine positive Ausstrahlung in die angrenzenden Quartiere sowie eine Aufwertung des lärmumtosten Straßenraums“.

Mitte Oktober werden die Ausschreibungsunterlagen verschickt. Bis zum 16. März 2018 haben die Studenten dann Zeit für ihre Konzepte. Die besten prämiert eine Jury Ende April.

Lob von der Politik

Im Ausschuss kam der Wettbewerb gut an. „Wir sehen dem Ergebnis mit Spannung entgegen“, sagte Sieghard Pawlik (SPD). „Vielleicht gelingt es uns, neue Ideen für eine wissenschaftliche Entwicklung loszutreten.“ Uli Baier (Grüne) zeigte sich ebenfalls angetan, auch wenn er sich nur schwer vorstellen kann, wie die Vernetzung entlang einer stark befahrenen Bundesstraße möglich sein soll. Kritik kam nur von der Linken. Die Studenten bräuchten vor allem bezahlbare Wohnungen, sagte Eyup Yilmaz.

(mu)