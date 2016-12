Zentraler Internetknoten Frankfurt: Studie: Frankfurts digitale Infrastruktur hat eine gefährdete Spitzenposition

Frankfurt bezeichnet sich zu Recht als Stadt der Rechenzentren und des Internets, doch nach etwa 30 Jahren der digitalen Entwicklung reicht das nicht mehr aus – das ist jedenfalls die Einschätzung des Vereins „Digital Hub“. Mit einer Studie zeigt er auf, was in Frankfurt getan werden müsste, um die Spitzenposition zu verteidigen.

„Frankfurt/Rhein-Main ist in Sachen digitale Infrastruktur weltweit die Nummer 1.“ Da ist sich der Verein „Digital Hub“ sicher, der so etwas wie die Interessensgemeinschaft der digitalen Wirtschaft in der Region ist. Gerd Simon, einer der Berater von „Digital Hub“, hat bei der Vorstellung seiner zweiten Studie über den Großraum Frankfurt und dessen digitale Leistung herausgefunden, dass es weltweit keine andere Region mit nahezu 50 Terabit pro Sekunde gibt; keine andere Region mit größerer Internetkapazität als Frankfurt/Rhein-Main.

Die Region liege weit „vor Superstädten wie New York, Miami, London und Amsterdam“, stellte Simon fest. Somit sei die Region „das digitale Rückgrat Deutschlands“. Die Kapazitäten in der Mainmetropole seien schon deshalb größer als die von New York oder Miami, weil man hier mit mehr als drei Kontinenten direkt verbunden sei. Der Berater berichtete, dass New York und Chicago auf elektronischem Weg in 40 beziehungsweise 48 Millisekunden erreicht werden. Mit Hongkong sei man in weniger als 116 Millisekunden verbunden.

Viele Mitarbeiter

Für die „Digital Hub“-Studie wurde erstmals auch der Einfluss von Rechenzentrumskapazitäten auf die Beschäftigtenzahl unter die Lupe genommen. „Wer glaubt, in den Rechenzentren würden nur wenige Menschen beschäftigt, der täuscht sich“, sagte Simon. Für die Installation und Unterhaltung der Rechenzentren und der Glasfaserkabeln würden qualifizierte Arbeitnehmer gesucht.

Die neue Studie widerlegt nach Angaben des Beraters auch das Vorurteil, Rechenzentren seien Energieschleudern: „Wenn die Server auf den IT-Plattformen der Rechenzentren zusammengefasst werden, dann sind die gesamtwirtschaftlichen Kostenvorteile um mehr als 50 Prozent höher“, unterstrich Simon.

Die Rechenzentren in der Mainmetropole hätten im Jahr 2015 beim Stromverbrauch den Frankfurter Flughafen als bis dahin größten Verbraucher überholt. Weil die Rechenzentren die reale Welt mit der digitalen verbinden, seien sie aber auch wichtige Ankerpunkte für die Wertschöpfung, vor allem im Bereich der digitalen Informationslogistik.

„Die Politik ist gefordert“

Der Vorstandsvorsitzende des Vereins „Digital Hub“, Frank Zachmann, erinnerte daran, dass die Industrie die Stadt in den 1980er Jahren an die heutige Position in der digitalen Welt gebracht habe. „Nunmehr ist die Politik gefordert“, sagte er, „durch einen digitalen Masterplan als Rahmenstrukturprogramm die weitere Entwicklung zu unterstützen.“ Eines der Ziele müsse es sein, Industrieareale in der Frankfurt und Umgebung mit schnellem Internet zu versorgen.