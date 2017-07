Wohnen in Rhein-Main: Studie belegt: Nirgends ist die Parkplatznot größer als in Frankfurt

Dass Parkplätze Mangelware sind, weiß jeder Autofahrer. Teure Mangelware. Dass es allerdings nirgends so schwer ist, einen Parkplatz zu finden, wie in Frankfurt, ist eine neue Erkenntnis. Die britische Firma Inrix, die Software und Hardware für vernetzte Autos liefert, hat die Daten unzähliger Autofahrer ausgewertet. Ergebnis: In Frankfurt verlieren die Autofahrer jedes Mal zehn Minuten, um einen Parkplatz zu suchen. Das summiere sich auf 65 Stunden pro Jahr, errechnete das Unternehmen. Auf dem zweiten Platz liegt Essen mit 64 Stunden, die Top Ten werden abgeschlossen mit Bremen (49 Stunden). Im Durchschnitt deutscher Städte sind es 41 Stunden Parkplatzsuchen pro Jahr.

Der Grund ist unbekannt

Einen Grund für das schlechte Abschneiden Frankfurts kann Inrix nicht nennen. „Inrix kann nur die Daten sammeln und auswerten und die Fakten mitteilen. Aber nicht interpretieren“, sagte Sprecher Stefan Haagn. Noch weitere Zahlen gehen aus der Studie hervor.

So kostet das Parkplatzsuchen die Autofahrer in Frankfurt 1410 Euro pro Jahr. Das ist der Spitzenwert. Im deutschen Durchschnitt kostet die Parkplatzsuche 896 Euro je Jahr und Fahrer. Diese Zahl errechnet sich aus den Stunden, multipliziert mit dem Durchschnittsstundenlohn plus Kosten für Treibstoff, Fahrzeugverschleiss und Umweltbelastung. In Frankfurt beträgt der volkswirtschaftliche Schaden wegen des Parkplatzmangels 702 Millionen Euro. Diese Zahl ist in Millionenstädten höher, Spitzenreiter ist Berlin (1,8 Milliarde Euro). Grund: Es gibt dort mehr Autos. Insgesamt entsteht durch den Parkplatzmangel in Deutschland jährlich ein volkswirtschaftlicher Schaden von rund 40 Milliarden Euro.

In Frankfurt sei das Parken auch sehr teuer, vier Euro für zwei Stunden im Parkhaus (Innenstadt). Die meisten Strafzettel wegen Falschparkens sammelten Autofahrer im Laufe des vergangenen Jahres in Stuttgart (1,5 Tickets pro Fahrer), dicht gefolgt von Frankfurt (1,4 Tickets), Berlin und Köln (1,3 Tickets). Im Schnitt zahlen die Autofahrer zehn Euro pro Strafzettel.

71 Stunden Parkzeit zu viel

Um Strafzettel zu vermeiden, planen viele Autofahrer zusätzliche Parkzeiten ein, durchschnittlich 42 Stunden im Jahr pro Fahrer in Deutschland. Kalkuliert mit den durchschnittlichen Parkpreisen kosten diese Sicherheitspuffer jeden Fahrer jährlich 98 Euro. Auf ganz Deutschland hochgerechnet geben die Autofahrer somit 4,4 Milliarden Euro für Parkzeit aus, die sie nicht benötigen. Mit 71 Stunden pro Jahr zahlen Autofahrer in Frankfurt, Essen und Stuttgart besonders viel Parkzeit, die sie nicht benötigen.

Viele Parkprobleme seien nur eine Folge fehlender Informationen, vermutet Graham Cookson, der die Studie geleitet hat. Neben den Kosten haben die Mühen der Parkplatzsuche auch erhebliche andere Auswirkungen, so Cookson. So haben 41 Prozent der Befragten schon einmal vorgehabt, in einem bestimmten Geschäft einzukaufen, und dies dann aufgegeben, weil sie in der Nähe keinen Parkplatz gefunden haben. Zwei von drei deutschen Autofahren fühlten sich auf der Parkplatzsuche gestresst. Jeder Fünfte ist deswegen bereits mit einem anderen Fahrer in Streit geraten. 44 Prozent verpassten einen Termin und mehr als ein Viertel (27 Prozent) der Autofahrer musste bereits einen Ausflug aufgeben, da er keinen Parkplatz finden konnte. Über die Hälfte der Befragten (53 Prozent) sind der Meinung, dass nicht genug Parkplätze vorhanden sind. Für die mit Abstand schlimmste Parksünde hält fast jeder zweite Befragte in Deutschland (43 Prozent), wenn ein Auto zwei Parkplätze blockiert.