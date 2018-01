Friederike: Stürmische Zeiten für Stadtbäume

Über 60 Jahre trotzte der große Götterbaum in der Fichardstraße Wind und Wetter – doch dann kam Friederike. „Der Sturm dauerte nicht lange, vielleicht fünf Minuten, dann war der Baum umgeworfen“, berichtet Anwohnerin Gudrun Hübner-Mautone. Bilanz des stürmischen Vormittags: drei beschädigte Autos, eins davon mit Totalschaden und eine eingedrückte Hausfassade – Schadenshöhe unbekannt. „Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Da waren Mütter mit Kinderwägen auf der Straße, die sprachen von Glück, dass sie nicht auf der falschen Straßenseite standen“, erzählt die Inhaberin des nahe gelegenen Lokals Vinesso.

Der Sturm hat einmal mehr gezeigt, welche Kraft Launen der Natur entfalten können und wie schnell der schöne Baum im Vorgarten bei einem Sturm zur Gefahr werden kann. Spätestens seit 2012, als im Holzhausenpark mehrere Bäume wegen Pilzbefalls gefällt werden mussten, ist man im Nordend für das Thema Bäume sensibilisiert. Damals konnte man die Sicherheit der Parkbesucher nicht mehr gewährleisten, da die Bäume umzufallen drohten.

Für die Stadtbäume zuständig ist das Grünflächenamt, das seit 1982 den städtischen Baumbestand erfasst und überprüft. Der Leiter der Abteilung Grünflächenunterhaltung, Bernd Roser, stellte sich nun in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates 3 (Nordend) den Fragen der Bürger und informierte über die Sicherheitsmaßnahmen, die sein Amt ergreift.

Pilzbefall ist ein Problem

Dabei stehen vor allem Beobachtungen der im Baumkataster erfassten Bäume im Vordergrund. Zwar gebe es kein Gesetz, das kläre, wie oft ein Baum kontrolliert werden müsse, doch regelmäßige Überprüfungen seien wichtig, da die Lebensbedingungen der Pflanzen im Stadtgebiet nicht optimal seien, so Roser. Schlechte Wasserversorgung, Straßenbauarbeiten und zu wenig Platz für die Ausbreitung ihrer Wurzeln würde den Bäumen zusetzen. Dazu treten mit den Klimaveränderungen immer häufiger Pilzbefälle an Bäumen auf. „Eine Brisanz, die man so in letzten Jahren nicht kannte.“ Nicht zuletzt deshalb wolle man künftig Baumarten anpflanzen, die in Südeuropa heimisch sind. „Die Tendenz geht zu Bäumen aus dem Mittelmeerraum, aber auch aus Amerika und Asien.“

Der in der Fichardstraße umgestürzte Götterbaum gehöre zu einer Art, die nicht gezielt angepflanzt werde und sich natürlich vermehrt habe. Sein zu schnelles Wachstum und seine Wurzelausbreitung machten den Baum für die Kontrolleure unberechenbar und zum Sicherheitsrisiko.

Bahnt sich ein Unwetter an, gebe man zusätzlich zu denen des Deutschen Wetterdienstes eigene Warnungen heraus. Öffentliche Grünanlagen wie Parks oder auch Friedhöfe würden dann aus Sicherheitsgründen geschlossen, so Roser.

„Heftige Bilder“

Dass es aber keine absolute Sicherheit gibt, sei auch ihm klar, das Sturmtief Friederike habe das einmal mehr gezeigt. Auch wenn es nach Roser schlimmer hätte kommen können: „Wir sind in Frankfurt glimpflich davongekommen, die Bilder aus Nordhessen und andernorts waren heftig. So was bleibt uns hoffentlich in den nächsten Jahren erspart.“

Im gesamten Stadtgebiet wurden Schäden und umgestürzte Bäume gemeldet. Insgesamt mussten Feuerwehr und Rettungskräfte während des Sturms über 250 Mal zu Einsätzen ausrücken.