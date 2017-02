Neuzugang im Zoo: Sumatra-Tiger Vanni bereichert den Frankfurter Zoo

Der Neuzugang Vanni stammt aus dem Tierpark Terra Natura im spanischen Benidorm. Die nächsten Wochen wird der Kater erst einmal in der Quarantänestation des Zoos verbringen.

Bild-Zoom Foto: Zoo Frankfurt DIe Transportkiste, in der der Tieger angeliefert wurde, wird in die Quarantänestation gebracht.

„Noch müssen wir uns eine Weile gedulden, bis unser neuer Tigerkater in den Katzendschungel einziehen kann“, erklärt Zoodirektor Professor Dr. Manfred Niekisch, „denn zunächst muss er die reguläre Quarantänezeit durchlaufen. Wenn alles gut geht, kann der Umzug Anfang März stattfinden.“ Erst dann ist Vanni für die Zoobesucherinnen und Zoobesucher zu sehen.Den Transport per LKW hat der Tiger in seiner Kiste problemlos überstanden. Schon wenige Stunden nach der Ankunft hat er seine Gehege in der Quarantänestation erkundetund gut gefressen.Vanni wurde im Mai 2010 im Zoo von Rotterdam geboren. Im August 2012 erfolgte der Umzug in den spanischen Tierpark Terra Natura. „In Frankfurt wird der Tigerkater zunächst getrennt von unserem 15-jährigen Weibchen Malea gehalten. Wir müssen erst schauen, ob sich die beiden verstehen. Sie sollen genug Zeit haben, sich aneinander zu gewöhnen. In Hinblick auf die Zucht der im Freiland hochbedrohten Sumatra-Tiger werden wir uns eng mit dem Zuchtbuchkoordinator abstimmen“, so Niekisch.