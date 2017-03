Neuzugang im Frankfurter Zoo: Sumatra-Tiger Vanni zieht in den Katzendschungel

Bilderstrecke Tiger Vanni bezieht den Katzendschungel im Frankfurter Zoo

Neugierig, aber doch vorsichtig betritt Sumatra-Tiger Vanni das Gelände und beschnuppert und betrachtet alles ganz genau. Dann wird er von seiner Nase zum Stück Pferdeknochen geführt, das die Tierpfleger für ihn vor der Scheibe aufgehängt haben. Der Sumatra-Tiger lässt sich von den vielen Fotografen nicht irritieren und beißt erstmal kräftig zu.Zuvor hatten Zoodirektor Manfred Niekisch und die Kultur-und Wissenschaftsdezernetin Ina Hartwig (SPD) den Neu-Frankfurter willkommen geheißen. „Einen Tiger begrüßen zu können – das passiert nicht alle Tage“, freut sich Hartwig. Endlich gibt es einen neuen Partner für Tigerin Malea und hoffentlich bald auch Tigerbabys für den Zoo.Geboren wurde Vanni 2010 in Rotterdam. Er kam am 30. Januar aus dem Tierpark Terra Natura in Benidorm in Spanien nach Frankfurt. Hier war er für 30 Tage in Quarantäne und zeigte sich die ganze Zeit über entspannt. Auch bei der Geländeerkundung ist der Tiger cool und nimmt sich Zeit. Richtige Showqualitäten beweist er auch als er den Baumstamm besteigt und für die Fotografen posiert.Ab Donnerstag wird der Katzendschungel wieder geöffnet, so dass die Frankfurter sich den schönen Tigermann ganz aus der Nähe anschauen können.