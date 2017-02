US-Sport-Spektakel: Super-Bowl-Partys in Frankfurt: Hier könnt Ihr das Spiel gucken!

Fast eine Milliarde Menschen werden heute Nacht den Super Bowl verfolgen. Und auch in Frankfurt gibt es zahlreiche Partys, wenn der NFL-Meister gesucht wird!

In Houston (Texas) treffen die Atlanta Falcons auf die New England Patriots. Die größte Frankfurter Feier organisiert der Football-Club Samsung Frankfurt Universe. Die Party in der Louisiana Sportsbar, Eschenheimer Anlage 40, mit rund 200 Football-Fans, wo auf vier Leinwänden und drei Flatscreen-TV die Partie ab 22.30 Uhr mit deutschem Ton verfolgt werden kann, ist allerdings schon ausverkauft.

Da kommt es nun gerade recht, dass die Kutscherklause, Ostendstraße 47, nun ebenfalls zur Football-Party einlädt. „Nicht nur die Eintracht und Fußball allgemein interessiert unsere Gäste“, betonten die beiden Wirtinnen Monika und Jennifer Berkenkopf. Bereits im Januar wurde hier die Handball-WM live gezeigt. Jetzt outet sich vor allem Tochter Jennifer als Fan des American Football, und damit war auch klar, dass sie den Super Bowl am Sonntag, 5. Februar, ab 23 Uhr live zeigen werden. Mit allem „drum und dran“: neben dem Spiel eben auch die Show davor, die verrückten Sonder-Werbespots der Amerikaner und die Halbzeitparty, bei der unter anderem Lady Gaga auftritt.

Notfallkit für den Super Bowl Mit diesen Regeln kommen Sie gut durch die Super-Bowl-Nacht Der Super Bowl steht bevor und die ganze Welt fiebert dem Match zwischen New England und Atlanta entgegen. In unserem Notfallkit erklären wir euch die wichtigsten Dinge, die ihr über American Football wissen müsst, um auf jeder Super Bowl Party mit Fachwissen glänzen zu können. clearing

Damit ihren Gästen die Kraft nicht ausgeht, bieten sie die ganze Nacht Chili con Carne, Nachos mit Salsa und die guten, deutschen Snacks wie Frikadellen und Rindswürste. „Und das alles zu ganz normalen Preisen“, betont Jennifer, die hofft, „dass ich trotzdem noch was von dem Spiel mitbekomme.“ Um diesen langen Sport-Sonntag – um 17.30 Uhr spielt an diesem Tag ja auch noch die Eintracht gegen die Darmstädter – ein bisschen besser planen zu können, bitten die Wirtinnen um vorherige telefonische Anmeldung unter der Nummer (069) 44 23 75 für das Super-Bowl-Spiel.

Traditionell wird zudem immer im Hooters, Kleine Rittergasse 4-8, in Alt-Sachsenhausen der Super Bowl auf mehreren Leinwänden live gezeigt.

Mehr zum Thema

Bilderstrecke Super Bowl 51: Alle Fakten rund um das Match des Jahres

Bilderstrecke So heiß sind die Cheerleader der aktuellen NFL-Saison