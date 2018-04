Fluglärm: Tag gegen Lärm auf dem Römerberg

Zum 21. „Tag gegen Lärm“ schließt sich die Frankfurter Stabsstelle für Fluglärmschutz am Mittwoch, 25. April, dem landesweiten Projekt der „Deutschen Gesellschaft für Akustik“ mit einem Aktionstag an. Das Motto: „Laut war gestern“.

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) erklärt: „Fluglärm ist ein störendes Geräusch. Ich fühle besonders mit den Frankfurtern im Süden mit, die das Dröhnen ertragen müssen. Fluglärm macht krank.“

Seit 1998 findet der „Tag gegen Lärm“ in Deutschland statt. Das Ereignis ist stets mit dem US-amerikanischen „International Noise Awareness Day“ abgestimmt. Diesmal findet der Aktionstag als gemeinsame Aktivität mit dem „International Noise Awareness Day“ in Europa statt.

Am „Tag gegen Lärm“ legt die Stabsstelle den Fokus auf Fluglärm, der am Informationszelt von 14 bis 14.30 Uhr mit einer symbolischen 15-sekündigen Lärmpause um 14.15 Uhr auf dem Römerberg startet. Von 16 bis 18 Uhr bietet Natascha Feuerbach, Ansprechpartnerin für Bürgerkontakte der Stabsstelle, eine offene Bürgersprechstunde direkt am Informationszelt an.

Und die Fluglärmschutzbeauftragte Ursula Fechter erklärt, der Luftverkehr sei nach dem Straßenverkehr die zweithäufigste Ursache von Lärmbelästigung.

(red)