Interview und Video: Tanzend durch das PEG-Gebäude der Goethe-Uni

Sie tanzen durch´s PEG-Gebäude auf dem Campus Westend der Goethe Universität, haben sichtlich Spaß und freuen sich auf ihr erstes Semester. Die neuen Lehramtsstudenten konnten gleich am Montag kreativ werden. Die Leiter der Tutorien "Nachtleben" und "Trinkhalle" - namentlich angelehnt an Frankfurter Lokalitäten - haben sich zur Begrüßung was ganz besonderes einfallen lassen. Tutorin Constanza Leibbrandt hat mit FNP-Volontärin Joy Gantevoort gesprochen.

Woher kam die Idee für das Video?LEIBBRANDT: Ganz ehrlich? Von mir! (lacht) Wir hatten schon länger mal geplant zusammen mit den Erstsemestern in der O-Phase (Orientierungsphase) ein Video zu drehen. Jetzt haben wir zusätzlich noch Wind davon bekommen, dass es unter den Lehramtserstsemestern ein Ranking zur krassesten Aktion in der Ersti-Woche geben soll. Also haben wir uns natürlich jetzt noch mehr Mühe gegeben.Wer hat das alles geplant?LEIBBRANDT: Wir Tutoren haben uns drei Tage vor dem Beginn der O-Phase zusammengesetzt und haben alles durchchoreographiert - wer muss wann wo hin laufen, solche Sachen. Und dann haben wir das Video direkt Montagabend gedreht. Etwa fünf Takes hat es gebraucht und dann hatten wir es im Kasten!Was haben die Erstis dazu gesagt?LEIBBRANDT: Die waren Feuer und Flamme und hatten mega Spaß, wie wir auch. Alle hatten echt Bock und können jetzt zu Hause zeigen, was sie tolles in der O-Phase erlebt haben!Und hier ist das Video: