Sparkurs nötig: Tarifabschluss kostet bis zu 30 Mio. Euro

Das Thema Personalkosten in der Stadtverwaltung war schon vorher schwierig. Da im Haushalt 2018 ein Defizit in dreistelliger Millionenhöhe eingeplant ist, können voraussichtlich nicht alle neu geschaffenen Stellen besetzt werden. Und während die Vertreter der schwarz-rot-grünen Koalition sich in dieser Woche die Köpfe darüber heiß redeten, wie sie einen genehmigungsfähigen Haushalt hinbekommen, wurden sie vor eine weitere Herausforderung gestellt. Sie müssen auch noch die Tariferhöhung im öffentlichen Dienst finanzieren.

Nach etlichen Warnstreiks haben sich die Tarifpartner in dieser Woche geeinigt. Die Einkommen steigen ab März 2018 durchschnittlich um 3,19 Prozent, ab April 2019 nochmals um 3,09 Prozent und ab März 2020 um weitere 1,06 Prozent. Für die Stadt Frankfurt bedeutet das allein in diesem Jahr eine zusätzliche finanzielle Belastung von rund 10 Millionen Euro. 2020 erhöht sich dieser Betrag bereits auf 30 Millionen Euro. In dieser Berechnung sind nur die Gehälter der Angestellten berücksichtigt. Die Personalkosten werden sich weiter erhöhen, wenn der Tarifabschluss auch auf die Beamten übertragen wird, was derzeit noch nicht absehbar ist. Außerdem kommen noch die Tarifsteigerungen bei den Beschäftigten der städtischen Eigenbetriebe und Gesellschaften hinzu.

Chancen für die Stadt

Bild-Zoom Foto: (FNP) Ist zufrieden mit der Tarifeinigung: Stefan Majer.

Der Frankfurter Personaldezernent Stefan Majer (Grüne) war als Präsident des Kommunalen Arbeitgeberverbands Hessen an den Verhandlungen in Potsdam beteiligt. Mit der Einigung zeigte er sich zufrieden. Der öffentliche Dienst und damit auch die Stadt Frankfurt werde als Arbeitgeber attraktiver, erklärte er am Freitag. „Wir verbessern unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt insbesondere bei der Gewinnung von dringend gesuchten Fachkräften wie Bauingenieuren oder IT-Spezialisten.“ Majer sprach von einem „guten Interessenausgleich“. Er begrüßte die lange Laufzeit des Tarifvertrags von 30 Monaten. Dadurch hätten die Kommunen Planungssicherheit.

Weniger neue Stellen

Das Personaldezernat musste auf den Tarifabschluss jetzt rasch reagieren. „Selbstverständlich werden wir diesen Tarifabschluss noch in die Beschlussfassung zum Haushalt 2018 einbeziehen“, kündigte Majer an. Bereits am kommenden Donnerstag wird das Stadtparlament über das Budget abstimmen. Tatsächlich hat sich die schwarz-rot-grüne Koalition am Freitag auf ein Sparkonzept verständigt. Es soll am Montag vorgestellt werden. Details wurden noch nicht bekannt. Nur so viel deutete Majer an: Die Spielräume, um neue Stellen zu schaffen, werden in den kommenden Jahren begrenzt. Wegen der zusätzlichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt sei dies aber „richtig und vertretbar“.

Majer, der auch Gesundheitsdezernent ist, wies zudem auf die Bedeutung des Tarifabschlusses für die kommunalen Kliniken hin. Die große Koalition habe vereinbart, Tarifsteigerungen bei den Krankenhäusern komplett zu refinanzieren. Damit würden die Beschäftigten des Klinikums Höchst von der Tarifsteigerung profitieren, ohne dass wegen der höheren Personalkosten die finanzielle Lage des Krankenhauses verschlechtert wird. Davon profitierten auch die Patienten.