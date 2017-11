Statistik: Taschendiebstahl: Frankfurt nicht in den Top Ten 2016

Frankfurt gehörte im Jahr 2016 nicht zu den deutschen Hochburgen des Taschendiebstahls. Bei einer Studie, für die das Internetportal shopping.de die Kriminalstatistiken von 402 Städten und Landkreisen ausgewertet hat, liegt Frankfurt nicht in den Top Ten, folgt allerdings unmittelbar danach auf Platz 11. Die ersten fünf Plätze im Negativ-Ranking belegen Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Köln und Wuppertal. München liegt als einzige Millionenstadt nicht auf einer vorderen Position, sondern viel weiter hinten auf Platz 41. Für die Studie wurde für 402 Städte und Landkreise jeweils die Zahl der Taschendiebstähle pro 100 000 Einwohner im Jahr 2016 errechnet. Während beim betrüblichen Spitzenreiter Düsseldorf auf 100 000 Einwohner genau 1314 Taschendiebstähle kamen, waren es in Frankfurt 486 und in München 210. Mit einer Aufklärungsquote von 8,1 Prozent steht Frankfurts Polizei vergleichsweise gut da. In den Top Ten weisen nur zwei Städte eine höhere Quote auf, die anderen acht eine niedrigere.

(chc)